Трудоустраивать начнут с момента возникновения угрозы увольнения

Российское правительство в ежедневном режиме внедряет меры господдержки экономики и населения. В частности, 17 марта решено ставить на учет в службах занятости не только безработных, но и сотрудников, которым грозит попасть под сокращение штатов. На трудоустройство этой категории выделяется 40 млрд рублей.

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Кроме того, Минтруду и Минфину приказано рассчитать размеры увеличения пенсий, пособий по безработице и остальных социальных выплат. А чтобы предприятия не разорялись и не увольняли работников, им реструктурируют задолженность по кредитам с плавающей ставкой.

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Опережая рост безработицы

Безработица в России сейчас находится на одном из самых низких уровней за последние 30 лет. По данным Росстата, в январе этого года число безработных составило 4,4%. В нормальной ситуации беспокоиться было бы не о чем. Но в условиях усиливающегося санкционного режима сокращение производства приходится воспринимать как данность. В результате, считают многие эксперты, к концу года работу вынуждены будут искать примерно 7% трудоспособного населения.

Президент Владимир Путин на совещании 16 марта предупредил, что рост безработицы может ускориться и в результате масштабной структурной перестройки экономики. Структурные реформы придется осуществлять в ускоренном режиме, поскольку в результате экономической войны, развязанной Западом против России, многие иностранные предприятия объявили о своем уходе, экспорт широкого спектра товаров остановлен, логистические цепочки прерваны. В такой ситуации можно ожидать массовых увольнений и не только на предприятиях, принадлежащих иностранцам. На КАМазе, в частности, готовятся к возможной потере 15 тыс. рабочих мест.

Впрочем, пока, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, данных о прекращении выплаты зарплат ни с каких производств не поступало. Но все может измениться летом, если иностранные компании, на время приостановившие работу с сохранением зарплат персоналу, окончательно хлопнут дверью.

Что касается безработных, то их положение в условиях санкций неизбежно ухудшится. Пособия были увеличены в период пандемии: сейчас их максимальная величина достигла 12 792 руб. за первые три месяца без работы и 5000 руб. в последующие три месяца. Но эти суммы будут быстро съедены ускоряющейся инфляцией. К середине марта недельный рост цен превышал 2%, годовой приблизился к 11%. К концу 2022 года, по макроэкономическому прогнозу ЦБ, инфляция дорастет до 20%.

В этих условиях президент 16 марта поручил правительству срочно принять дополнительные меры регулирования рынка труда. В этот же день премьер Михаил Мишустин подписал постановление №376 «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году». 17 марта документ был опубликован и обсужден на заседании правительства.

Принято решение о расширении возможностей службы занятости. Если раньше за госуслугами туда могли обратиться только безработные, то в текущем году это смогут делать и граждане, находящиеся под риском увольнения – например, если компания уже объявила, что планирует сокращения либо закрытие. Относится это и к сотрудникам, которых перевели на неполный день или отправили в неоплачиваемый отпуск.

В центрах занятости, как отметил Мишустин, они получат необходимую помощь – в том числе содействие в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела. Причём всё это – до официального увольнения. По мнению премьера, именно так можно действовать на опережение, быстрее адаптироваться к изменениям рынка.

В общей сложности на реализацию дополнительных функции службы занятости правительство уже 17 марта выделило 40 млрд руб. Из этой суммы 25,5 млрд направят на создание в регионах временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места. Такая помощь рассчитана на 400 тыс. человек. Еще 7 млрд руб. предусмотрено на реализацию региональных программ, которыми в рамках получения дополнительного образования смогут воспользоваться 125 тысяч работников.

Остальные средства (6 млрд руб.) пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов. После их окончания ещё не менее 100 тысяч человек получат востребованные навыки и около 75 тысяч смогут открыть своё дело или зарегистрироваться в качестве самозанятых.

При этом необходимо отметить, что уже сейчас, как подчеркнул министр труда и социальной защиты Антон Котяков, на портале «Работа в России», которым оперируют центры занятости, зарегистрированы 1,6 млн вакансий. А значит высвобождающиеся кадры уже сейчас есть, куда пристроить.

Но поскольку вопрос трудоустройства решается не всегда оперативно, необходимо предусмотреть повышение пособий по безработице. Поэтому премьер, выполняя поручение президента, распорядился увеличить размеры всех социальных выплат, включая пособия по безработице и пенсии. Минтруду и Минфину поручено представить в правительство параметры такого повышения.

Рассчитывать на очень значительные доплаты, видимо, не стоит. Но правильно было бы по меньшей мере проиндексировать пенсии и работающим пенсионерам на 8,6%.

Борьба со ставкой

Конечно, до закрытия предприятия лучше дело не доводить. И тем не менее, это может случиться – из-за резкого роста ключевой ставки ЦБ. Многие предприятия брали до начала санкционной войны займы под плавающий процент – ставка ЦБ плюс проценты. Это было выгодно в условиях умеренной инфляции и разумной ставки. Но сейчас, как признают в правительстве, такие заемщики попали в затруднительное положение: столкнулись с дефицитом ликвидности и одновременно – со значительным ростом расходов по обслуживанию долга. А это создаёт риски не только для них самих, но и для экономики в целом.

Поэтому правительство решило внести в законодательство ряд изменений, которые, уверен премьер, позволят реструктурировать долг и облегчить платежи в период, когда параллельно идёт перенастройка товарных и логистических цепочек.

Мишустин пояснил, что такую возможность получат представители крупного бизнеса, малые и средние компании, а также граждане – за исключением кредитов по ипотеке, по которым ведётся отдельная работа.

Для каждой категории заёмщиков предусматривается свой порядок реструктуризации и обслуживания кредитной задолженности, включая как длительность льготного периода, так и динамику процентных ставок.

Эта мера господдержки более чем востребована. По данным министра экономического развития Максима Решетникова 40% всего кредитного портфеля привязана к ключевой ставке – то есть, определяется по формуле ключевая ставка плюс.

Однако далеко не все предприниматели посчитали эти меры исчерпывающими.

Так, Алексей Хижняк, член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности предупреждает, что резкий скачок ключевой ставки привел к катастрофическому удорожанию стоимости обслуживания долга для МСП, что ставит по удар возможность в принципе существования такого рода должников на рынке в горизонте 2-3 месяцев.

И поэтому эксперт предлагает либо мораторий по платежам на 6-9 месяцев, либо фиксированную процентную ставку по таким кредитам – близкую к ставке рефинансирования месячной давности.