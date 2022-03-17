Председатель Союза потребителей РФ: Россию спасут продуктовые карточки

Рост цен в магазинах – явление не вечное. Поэтом сейчас необходимо заниматься не их сдерживанием, а направить все усилия на помощь самой бедной части населения.

Об этом, в частности, заявил председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ. При этом он предложил выдавать малообеспеченным гражданам деньги, а ещё лучше – продовольственные талоны (карточки). На эти талоны, как пояснил эксперт, можно будет покупать отечественные продукты, так как на них начисляются бюджетные средства.

«Это нужно делать, и такая мера была разумной ещё 7 лет назад, когда Минпромтог предложил данную программу», – отметил Шелищ. При этом он считает, что нельзя трогать цену, так как никогда такие меры ни к чему хорошему не приводили.

«Вчера Росстат опубликовал последние данные: все растёт очень быстро. Цены просто пошли в разнос. Подорожало всё: и телевизоры, и смартфоны, и легковые иномарки, и подгузники», – напомнил специалист.

Шелищ также отметил, что Росстат наблюдает рост цены и на лекарства, некоторые из которых всего за 7 дней подорожали на 5%. Кроме того, с начала года более чем на 5% подскочили цены на 25 из 42 продовольственных товаров и 25 из сорока непродольственных.

«Такие дела. Так что всё пошло в разнос. Но, повторюсь, бесконечного роста цен не бывает», – цитирует председателя Союза потребителей РФ Общественная служба новостей.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в России в период 5 по 11 марта цены выросли на 2,09%, а годовая инфляция дошла до 12,54%. Согласно отчёту Минэкономразвития, в стране стремительно дорожает еда. Так, сахар, который сметают с полок, подорожал сразу на 12,2%. Существенно увеличилась стоимость бананов – на 11,3%.

Подорожал даже корвалол. Теперь сердечные капли, как и анальгетики стоят на 6% дороже. Также выросли в цене телевизоры, пылесосы и смартфоны. Путёвки в Турцию и Египет прибавили и вовсе 30%.

Нефть же в оптовых закупках подешевела на 11%. Когда страны начали сокращать поставки российского топлива, оно хлынуло на отечественный рынок. Но несмотря на это, автолюбители вряд ли почувствую разницу – снижение на заправках есть только на 0,08%, а дизельное топливо сбросило в цене 0,13%.