Профицит бюджета за январь — февраль превысил 400 млрд рублей

Профицит федерального бюджета РФ в январе — феврале 2022 года, по предварительной оценке, составил 412,616 млрд рублей, сообщили в Минфине РФ. При этом по итогам всего предыдущего года профицит был оценен в 514,76 млрд рублей.

«Объем поступивших доходов – 4 205 715,1 млн рублей или 16,8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". Исполнение расходов – 3 793 099,5 млн рублей или 16,0% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному ФЗ, и 15,7% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Профицит — 412 615,6 млн рублей», — говорится в сообщении Минфина.

Больше всего доходов за два месяца поступило от Федеральной налоговой службы — 2,7 трлн рублей (16,1% к прогнозным показателям), Федеральной таможенной службы (1,28 трлн рублей или 20,6%) и других федеральных органов (222,6 млрд рублей или 11,1%).

«По состоянию на 1 марта 2022 года объем средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте составил 12 935 108,5 млн рублей», — уточнили в Минфине.

Ранее «Эксперт» писал, что доходы государственного бюджета в январе — декабре 2021 года составили 25,3 трлн рублей, расходы — 24,8 трлн рублей, профицит предварительно оценен Минфином в 514,76 млрд рублей. Поступления от налоговой службы были превышены на 30% от прогнозных значений, от таможенной службы — на 43,5%.

