Растущий в кризисы свое уже взял

Легендарный стоимостной инвестор, 91-летний Уоррен Баффет известен в том числе и тем, что о его методах и нем самом широкие круги рыночной публики начинают с симпатией говорить во времена кризисов. Так было, например, во времена сдувания пузыря дот-комов. В конце же 1990-х, пока тот только раздувался, говорили примерно то же, что и в последние годы: «старик уже не тот».

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Но теперь «Оракул из Омахи», как его тоже называют, вновь оказался в лучах прожекторов. Уоррен Баффет 17 марта находился уже на 5-м месте в ренкинге Bloomberg Billionaires Index против 8-й позиции в конце января. Благодаря не прекратившемуся, в отличие от многих других акций, росту Berkshire Hathaway, он стал единственным из участников Top-10 богатейших людей мира, чье состояние в этом году выросло (см. таблицу 1).

Таблица 1. 10 богатейших людей мира

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16 марта торги этими акциями класса A впервые в истории закрылись выше отметки в полмиллиона долларов – на уровне $504400. Это самые дорогие акции в мире, но Уоррен Баффет категорически не желает дробить их, как поступает множество других компаний, когда котировки очень вырастают.

Принято считать, что сплит акций помогает в привлечении инвесторов, но у «Оракула из Омахи» другой взгляд на это. Он полагает, что высокая цена акций сохранит и привлечет больше долгосрочных, ориентированных на их качество инвесторов. Но у компании есть и более дешевые бумаги – конвертируемые акции класса B, выпущенные в 1996 году по цене, соответствовавшей 1/30 класса A. В среду они закрылись на уровне $336,11.

Как бы то ни было, с начала этого года до вечера 17 марта оба вида акций Berkshire Hathaway выросли примерно на 14%. «Ротация ценных бумаг в сочетании с участием Berkshire в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также энтузиазм инвесторов по поводу агрессивного выкупа акций Berkshire повлияли на доходность акций», — пояснила CNBC аналитик по Berkshire из CFRA Research Кэти Сейферт.

Действительно, в прошлом году, например, компания выкупила свои акции на $27 млрд. Оракул не обнаружил на бурлившем в то время бычьем рынке больших возможностей за пределами собственной компании. Сама же она не выглядит переоцененной и до сих пор: ее P/E сейчас около 8,6.

Ралли акций Berkshire Hathaway на фоне снижения капитализации конкурентов привело ее на 6 место в списке крупнейших компаний США по рыночной капитализации (см. таблицу 2).

Таблица 2. Крупнейшие компании США по рыночной капитализации

Сам же Уоррен Баффет, подорожав с начала года на $12,7 млрд, сейчас оценивается в $122 млрд. От 4 места в списке богатейших, на котором находится его старый друг Билл Гейтс, «Оракула из Омахи» отделяет уже совсем немного – всего $6 млрд. И шансы вновь сместить его, как это уже случалось, у Баффета есть: рост акций Berkshire Hathaway пока продолжается – вчера вечером они прибавляли около 2%.