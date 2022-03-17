Райффайзенбанк продолжит работу в России вне зависимости от решений австрийской RBI

Райффайзенбанк не намерен приостанавливать свою деятельность в РФ, независимо от того какие решения по участию в капитале российской структуры будет принимать австрийская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI).

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято», — рассказали в пресс-службе кредитной организации. Там отметили, что запас надежности позволяет ей «чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации».

В банке заверили, что финансовые операции производятся в полном объеме. «Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России, оставаясь одним из самых надежных банков в нашей стране», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Raiffeisen Bank International (RBI) из-за ситуации на Украине изучает стратегию в отношении банка в РФ и, в частности, рассматривает уход с российского рынка. «Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI пересмотреть свою позицию в России. Поэтому мы рассматриваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка Россия, в том числе тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России», — заявил глава группы Йоханн Штробль. В компании пояснили, что RBI и ее дочерние структуры «продолжают действовать в соответствии с местными и международными законами о санкциях, изменяющимися требованиями финансового рынка и в соответствии со своим кодексом поведения».

Как писал «Эксперт», после начала спецоперации РФ в Украине в Райффайзенбанке сообщили, что все сервисы функционируют в обычном режиме. В банке отметили, что Россия является ключевом рынком для RBI. «Мы готовы обеспечивать бесперебойную доступность финансовых сервисов для наших клиентов», — подчеркнули в финансовой организации.

Райффайзенбанк присутствует на российском рынке более 25 лет. Согласно финансовой отчетности Raiffeisen Bank International, прибыль группы после налогообложения от операций в России в прошлом году увеличилась на 3,2% по сравнению с предыдущим годом — до 474 млн евро.

Чистый процентный доход RBI в России составил 744 миллиона евро, увеличившись на 0,4% по сравнению с 2020 годом. Общая операционная прибыль банка в России за год составила 1,131 млрд евро, снизившись на 0,9%.