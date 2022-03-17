Россияне уходят в металл

Российские кредитные организации зафиксировали рост спроса физических лиц на обезличенные металлические счета (ОМС). Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в компаниях, объем средств на таких счетах в Сбербанке достиг 315 млрд рублей, а в ВТБ превышает 87 млрд рублей.

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В частности, за последнюю неделю февраля и первую неделю марта клиенты Сбербанка открыли в 6,25 раза больше ОМС, чем за предшествующие две недели. Всего с начала года новые металлические счета в банке открыли 50 тысяч человек.

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Клиенты ВТБ за первые две недели марта открыли почти в 5 раз больше обезличенных металлических счетов, чем за предшествующие две недели. Всего с начала года клиенты ВТБ открыли свыше 57 тысяч обезличенных металлических счетов. При этом в феврале количество клиентов, воспользовавшихся этим инструментом, на 59% превысило показатель января, а число новых счетов выросло на 64%, подчеркивает ВТБ.

Самым популярным металлом оказалось золото. На него в марте в ВТБ пришлось 43% вновь открытых счетов и 65% объема вложений. На втором месте серебро — 24% и 17% соответственно. Еще 17% счетов открывалось в палладии, 16% — в платине, на них пришлось 12% и 6% объема размещений, отмечает банк. Всего на ОМС в золоте в ВТБ приходится свыше 71 млрд рублей, в серебре — более 12 млрд рублей.

Сбербанк отмечает, что минимальный объем металла, доступный к покупке, составляет 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия. Кроме того, растет также спрос физлиц на слитки в драгоценных металлах, в основном после отмены НДС на этот актив.

Драгоценные металлы всегда, во все времена, были защитными активами, отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. Но физические операции с ними не пользовались популярностью у населения, потому что слитки или инвестиционные монеты надо где-то хранить, более того, их надо правильно хранить. Самый безопасный способ –— хранить драгоценные металлы в банке, но это стоит дополнительных денег. ОМС – обезличенные металлические счета тоже не пользовались популярностью, потому что о них мало кто знал, они не были широко разрекламированы.

Теперь же, когда самые популярные у населения защитные активы — доллары и евро, по сути, утрачивают прежнюю функцию, драгоценные металлы становятся хорошей альтернативой, считает эксперт. Например, популяризацией золота сейчас занялось правительство РФ и президент страны, отменив НДС на покупку слитков. Вложения в драгоценные металлы (не слишком важно — физические это слитки, или ОМС) являются «долгоиграющими» активами, которые приносят прибыль в среднем диапазоне 4-7 лет.

Кроме того, в контексте вложений в драгоценные металлы также стоит помнить о диверсификации. Не нужно «класть все яйца в одну корзину», полагает Сергей Григорян. Самые популярные металлы: золото, серебро, платина и палладий. Но не стоит сосредотачиваться, например, только на золоте. Здесь также, как и на фондовом рынке, следует собирать портфель, в котором металлы будут находиться в определенных пропорциях и уравновешивать друг друга. Стратегий существует большое количество.

ОМС удобны тем, что не нужно иметь никаких физических активов, добавил эксперт. Драгоценные металлы можно продавать и покупать в любой момент, не выходя из дома, в приложении. Как альтернатива валютным сбережениям, вложения в драгоценные металлы могут получить самое широкое развитие в России.

Повышение спроса на ОМС закономерно, согласился, комментируя «Эксперту» ситуацию, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Резкое усиление инфляции и обесценивание рубля, панические настроения и ожидания экономических катаклизмов заставляют людей искать возможности сохранить сбережения, не остаться в дальнейшем без средств к существованию.

При этом есть огромные сложности с покупкой и переводом валюты, имеются опасения полного запрета или ограничения её хождения, введения административных курсов. Всё это в совокупности повышает спрос на традиционный «защитный» актив — золото. Причём государство в последние недели всемерно стимулирует граждан именно на такие вложения. Отменён НДС при приобретении слитков физлицами, разрешены продажи драгметаллов за валюту.

Здесь немало резонов, пояснил аналитик. Слитки и ОМС призваны отвлечь средства населения от валютного рынка. Это не только способствует стабилизации рубля, но и пополняет валютные авуары банков и государства в условиях сокращения притока валюты от экспорта. Немаловажно, что деньги населения частично уводятся и от потребительского рынка, снижая ажиотажный спрос на товары и препятствуя взлёту инфляции. Одновременно пополняется финансовая база банковской системы «бесплатными» деньгами, на них не нужно выплачивать проценты.

Кроме того, продолжает Марк Гойхман, есть очевидно и связь с санкционной блокировкой части золотовалютных резервов ЦБ. Свободная, незаблокированная их составляющая в значительной степени находится именно в физическом золоте. Для получения «живых» ликвидных денег, так необходимых сейчас в резервах, нужно, помимо прочего, продавать золото. Сделать это на внешнем рынке затруднительно из-за санкционных ограничений. А через банки ЦБ может реализовать золото внутри страны.

Люди видят определённые преимущества в ОМС в сравнении со слитками, хотя есть и недостатки. Например, на 17 марта Сбербанк продаёт золотые слитки по цене за 1 грамм 7358 рублей, а покупает — за 6516 рублей. Таким образом, открыть ОМС можно по более привлекательной цене, чем покупать «физическое» золото, констатирует эксперт. Это также способствует спросу именно на данный продукт. Правда, потом, при закрытии счёта, вероятно, цена для такого клиента будет хуже, чем для имеющего слитки. Но кроме того, на ОМС не нужно тратиться на хранение, охрану слитков. Нет опасности их утери, кражи, повреждения и так далее.

С другой стороны, указывает Марк Гойхман, на ОМС не распространяются условия страхования вкладов. Гипотетически, при банкротстве банка клиент не получит назад свои деньги. А слиток — это всегда золото, всегда реальная ценность. Его легче и транспортировать, передавать другим людям, чем средства на ОМС. Таким образом, слиток, с одной стороны, имеет более высокую надёжность, с другой — меньшую, по сравнению с ОМС.

Во многом поэтому есть смысл открывать ОМС в наиболее надёжных банках. Отсюда — повышенный интерес к Сберу, справедливо считающемуся столпом банковской системы России, которому точно не дадут упасть. Вероятно, и ВТБ в ближайшее время присоединится к продаже слитков — своих или находящихся сейчас у Банка России.

Увеличение спроса на золото будет продолжаться при отсутствии стабилизации экономики и политической ситуации, но ограничено наличием свободных средств у населения, полагает Марк Гойхман. При этом стоит учитывать, что такая покупка не обязательно станет прибыльным вложением. Стоимость золота может снизиться из-за нормализации политической ситуации и в связи с началом увеличения процентных ставок ФРС США с 16 марта. Ведь пока котировки находятся близко к историческим максимумам 2120 дол/унцию, но уже корректируются вниз.