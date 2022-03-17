Сбербанк получил лицензию на выпуск цифровых финансовых активов

Банк России включил Сбербанк в реестр операторов информационных систем, разрешив таким образом заниматься выпуском цифровых финансовых активов (ЦФА), следует из материалов регулятора. В этот же день в реестр было включено и ООО «Лайтхаус».

«Банк России 17.03.2022 принял решение о согласовании Правил информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и включении сведений о ПАО "Сбербанк" и об ООО "Лайтхаус" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — говорится в сообщении ЦБ.

Как пояснил регулятор, согласование правил и внесение в реестр позволяют компаниям обеспечивать клиентам возможность выпуска ЦФА на своей платформе и получения новых видов продуктов в токенизированной форме. Организации также могут самостоятельно осуществлять операции обмена внутри своей платформы.

«Уже через месяц юридические лица смогут совершать первые операции на нашей блокчейн-платформе. Пока мы находимся в начале пути работы с цифровыми активами, понимая, что для дальнейшего развития необходима адаптация существующей нормативной базы. В этом направлении мы готовы плотно сотрудничать с регулятором и органами исполнительной власти», — прокомментировал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

В пресс-службе банка также отметили, что учет и обращение ЦФА будет происходить в информационной системе, созданной на основе распределенного реестра по технологии блокчейн, что гарантирует безопасность данных и невозможность подмены информации.

Ранее «Эксперт» писал, что первая лицензия на управление цифровыми финансовыми активами была выдана 3 февраля. Ее получила российская токенизационная платформа Atomyze, одним из инвесторов которой является компания «Интеррос» Владимира Потанина. Как говорится на официальном сайте «Интерроса», экосистема Atomyze, основанная на блокчейне, занимается токенизацией физических активов и предоставляет физическим лицам возможность инвестировать в драгметаллы, а юридическим ― оперативно управлять большими объемами металлов, опираясь на динамику рынка.