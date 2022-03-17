Снижение риска дефолта России толкает рубль вверх

Торги на валютном рынке Московской биржи сегодня завершились по котировкам около 103,7 руб. за доллар. Таким образом, за день рубль укрепился к доллару на 4,4%. Торги расчетами «завтра» завершились по котировкам 103,2 руб. за доллар.

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Помимо ожиданий позитивного исхода переговоров между Россией и Украиной, сегодня российскую валюту поддержала новость о том, что Минфин произвел выплаты купона держателем российских еврооблигаций.

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Вчера финансовое ведомство сообщило, что платежка на перевод этих средств направлена. Но риторика российских чиновников производила впечатление, что они не вполне уверены в выполнении западными финансовыми структурами этого поручения, несмотря на то что платежи по внешнему долгу не попадают под санкции. Выплата купона резко снизила вероятность присвоения России ведущими мировыми рейтинговыми агентствами дефолтного рейтинга. Вслед за этим такой же рейтинг получили бы и отечественные корпоративные эмитенты еврооблигаций.

Не исключено, кстати, что у крупных западных спекулянтов был инсайд о том, что поручение исполнено или будет исполнено. Это вполне объяснило бы резкое укрепление курса рубля – со 108 до 94 руб. за доллар – вчера вечером на рынке Форекс.

Проведение платежа привело к росту котировок еврооблигаций РФ на западных площадках. Наиболее сильно, примерно на 50%, взлетели в цене бумаги с погашением в 2026 году. Сейчас они торгуются примерно под доходность около 60% годовых. Самые близкие по срокам погашения (в 2023 г.) еврооблигации торгуются под доходность около 45% годовых.

Такие доходности свидетельствуют о том, что держатели бумаг совсем не уверены в том, что Минфин России расплатится по своим долгам. Трейдеры называют такие бумаги «мусорными». Однако крупным инвесторам со свободным капиталом в несколько сотен тысяч долларов стоит рисковать и искать возможности для покупки российских евробондов на зарубежных площадках.

Так или иначе, четкое исполнение Россией своих финансовых обязательств будет поддерживать рубль и в ближайшие дни.

Что касается российского валютного рынка, то стоит отметить такую особенность последних дней: основной рост рубля приходится на первый час-два торгов. Достоверного объяснения этому факту нет. Один из крупных трейдеров предположил, что на открытии торгов на рынок выходит с продажей валюты по «просьбе» Минфина или Центробанка какой-то крупный экспортер, который своими действиями показывает, какой курс рубля сегодня «нужен».

Но вот сегодня под конец торгов спрос на российскую валюту вырос: пара доллар-рубль завершила день почти на минимальных внутридневных значениях. Такой характер закрытия в большинстве случаев свидетельствует о том, что нисходящий тренд по паре завтра будет продолжен.

С точки зрения технического анализа, пара доллар-рубль выглядит перепроданной после 6 сессий непрерывного снижения. Но это не должно вводить в заблуждение: теханализ сейчас не работает, на валютном рынке нет спекулянтов, которые не могут работать в условиях 12-процентной комиссии на покупку валюты. Поэтому курс рубля в ближайшие дни будет определяться исключительно объемом притока экспортной выручки и спросом на валюту. На последний фактор будут влиять политический фон и завтрашнее решение Банка России по ключевой ставке.

Возможно, отсутствие спекулянтов на Московской бирже сейчас играет против укрепления рубля, поскольку на западных форекс-площадках рубль стоит чуть дороже, чем в Москве. Это говорит о том, что спекулянты ориентируются на дальнейшее укрепление российской валюты к доллару.

Внешний фон также сегодня поддерживает рубль. Ожидаемая многими аналитиками коррекция всех рисковых активов по факту начала цикла повышения процентных ставок Федрезервом США так и не началась. Американские фондовые индекс торгуются в районе вчерашнего закрытия, но зато опять дорожают товарные активы. В частности, нефть взлетела на 9%, до $107 за баррель. Впрочем, не исключено, что рост нефти носит временный характер – спекулянты пытаются разогнать котировки на прогнозе Международного энергетического агентства о том, что Россия может сократить добычу в апреле почти на 30% из-за санкций.

Но в любом случае у рубля есть хорошие шансы продолжить рост завтра, и завершить неделю в районе 100 руб. за доллар.