США и ЕС несут ощутимые потери в ходе экономической войны с Россией

Санкционный боезапас Соединенных Штатов Америки практически израсходован. На исходе у звездно-полосатых экономических войск и ГСМ. Продолжая тотальную войну с экономикой Российской Федерации, США начали принимать не самые однозначные решения. Об этом сообщают на текущей неделе российские и зарубежные СМИ.

Например, введен запрет на импорт российских бриллиантов, алкоголя и морепродуктов. Запрещен экспорт в Россию сделанных в Америке предметов роскоши. Однако очевидно, что российские морепродукты и бриллианты найдут своего покупателя и без «дяди Сэма» на рынках других регионов мира, а средства, которые россияне не потратят товары люксового сегмента из США, не будут лишними в контексте развития отечественной экономики.

Как пишет «Российская газета», еще один подписанный Байденом документ запрещает экспорт из США в Россию «предметов роскоши», включая автомобили, одежду премиальных брендов и ювелирные изделия. Между тем, рядовым американцам и самим пока не до роскоши. После решения Белого дома отказаться от импорта российских энергоносителей стоимость бензина на автозаправках в США несколько дней подряд била исторические максимумы, в среднем превысив 4,3 доллара за один галлон (примерно 3,8 л). Американская автомобильная ассоциация провела опрос, выяснив, что если цены доберутся до 5 долларов за галлон, то три четверти американцев будут вынуждены поменять свой образ жизни.

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«Мне думается, что это больше демонстративный жест. Потому что основные позиции, которые могли нанести существенный ущерб экономике Штатов, например, уран и титан, остались за бортом», — заявил по этому поводу ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, слова которого цитируют «Известия» со ссылкой на RT. Аналитик высказал мнение, что шаги США сделаны по «санкционной инерции», когда, с одной стороны, нужно продолжать давление, но с другой уже есть смысл задуматься и о «красных линиях».

«Одна такая линия совершенно понятна — попытка наложить эмбарго на экспорт российской нефти. Если это вдруг, к общемировому несчастью, произойдет, то цены на нефть взлетят в интервал от 250 до 300 долларов за баррель за считаные дни», — отметил Масленников и добавил, что перечисленные категории товаров, которые США решили прекратить импортировать, не являются для нас приоритетными.



«Что касается водки, ну не хотите — не пейте, потребляйте свой Jack Daniels. Большая часть морепродуктов, я думаю, у нас шла на Юго-Восточную Азию. Необработанные алмазы — это, конечно, неприятно, но есть и другие потребители, которые готовы это всё покупать», — подчеркнул эксперт.

Между тем, в американской прессе продолжается обсуждение возможных последствий санкционной политики правительства Соединенных Штатов для граждан этой страны. В повестке дня доминируют растущие цены на товары и бензин, а также таящие запасы удобрений. Журналисты не без оснований опасаются, что эта ситуация уже в ближайшей перспективе приведет к сокращению урожаев, а в дальнейшем — к дефициту сельхозпродукции и неизбежному росту цен на нее.

Президент США Джо Байден, впрочем, в своих заявлениях перекладывает ответственность за рекордную инфляцию со всеми вытекающими последствиями со своих дряхлых плеч на президента России Владимира Путина, стараясь вывести из-под обвинений не только лично себя, но и Демократическую партию. Такие заявления диссонируют с предостережением, сделанным еще пару лет назад крайним республиканским президентом Дональдом Трампом. Он уже тогда предупреждал американцев об экономическом спаде, который неизбежно накроет страну, если она будет следовать курсом Байдена. Сегодня этот пугающий прогноз сбывается.

«Они могут говорить что угодно о вине России, но эта проблема началась в первый день президентского срока Байдена. Первое, что он сделал —остановил трубопровод Keystone. За эти его “зеленые” послания компаниям по добыче ископаемого топлива и левые, которые управляют повесткой президента, придется расплачиваться американскому народу», — приводит НТВ слова министра энергетики США Рика Перри.

При этом цифры на ценниках в кафе и в продуктовых супермаркетах меняются очень быстро. Можно констатировать, что мистер Байден не сумел вывести свою страну из режима пандемийных ограничений. С приходом ковида американцы начали значительно меньше ездить и летать. Когда же спрос вернулся к прежним отметкам, выяснилось, что нарастить добычу или поставки энергоносителей Америка не в состоянии. Во всяком случае, пока. Похоже, что принято решение списать все просчеты на санкционный конфликт Вашингтона с Москвой. Таковы текущие реалии внутренней политики США.

«Цены на топливо и так самые высокие в истории, но поднимутся еще выше. Подорожает газ, электричество, еда – каждая вещь в вашей жизни станет дороже. Это нехорошие новости для вас, что бы там ни говорил Вашингтон. Наказан будет не Владимир Путин, а американские граждане. Вы скоро станете намного беднее. Это гарантировано», — констатировал в этой связи в эфире Fox News популярный телеведущий Такер Карлсон.

Закат европейской промышленности начался

Санкции возвращаются бумерангом к тем, кто их запустил. И бьют достаточно больно не только наших бывших заокеанских «партнёров», но и Евросоюз, пляшущий под вашингтонскую дудку. Вопреки мнению председателя Европейского совета Шарля Мишеля, утверждавшего, что первая часть европейских антироссийских рестрикций была подготовлена с минимальным ущербом для членов ЕС, промышленность Старого Света уже начинает испытывать чувствительные затруднения. Несколько итальянских компаний, производящих сталь, бумагу и керамику, вынуждены поставить работу на паузу в силу высоких цен на электричество. Недовольны и главы крупнейших банков Европейского союза. На днях в ходе отраслевого совещания они пожаловались на убытки. Так, только швейцарский UBS BANK потерял порядка 70 млрд евро.

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Отметим, что операции по нефтегазовым транзакциям осуществляют исключительно упомянутый UBS и Deutsche Bank. Корреспондентские отношения с ними российских денежно-кредитных организаций были остановлены. Россия вынуждена переводить торговлю на рубли. Более того, наша страна, являясь крупнейшим манижитарным акционером UBS, в качестве контрсанкции выставила пакет акций швейцарцев на рынок, обрушив их на 14000 пунктов. Теперь конгломерат швейцарских банков требует снятия санкций против российского финансового сектора, угрожая, если их требования не будут услышаны, в одностороннем порядке выйти из санкционного режима. Но ЕС пока не внемлет и даже анонсирует новые ограничения для России, загоняя свою промышленность в еще более серьезный кризис.

С упоением перечисляя введенные санкции, нагнетая агрессию в риторике и предрекая нашей экономике крайне сложные времена, отдельные представители европейского экспертного и журналистского сообществ договорились до того, что РФ, якобы, скоро поджидает гарантированный дефолт. Лелея собственные «голубые» мечты о коллапсе России, западные медиа почему-то не утруждают себя хоть сколько-нибудь вдумчивым анализом состояния собственной экономики.

Как сообщает РИА Новости, в прошлый четверг о полной остановке производства объявил немецкий сталелитейный комбинат Lech-Stahlwerk в городе Майтинген. Также встал испанский цементный завод Portland Valderrivas Cementos. Более тысячи сотрудников единственного в Баварии сталелитейного производства и их испанские коллеги с нескольких предприятий по выпуску цемента отправлены в бессрочные отпуска. Руководство компаний официально уведомило власти, что заводы не смогут снова начать функционировать до тех пор, пока стоимость электроэнергии для промышленных потребителей не опустится ниже 200 евро за мегаватт.

О невозможности продолжать работу в создавшихся условиях также уведомила немецкая бумажная фабрика Delkeskamp Packagingwerke. Ее владельцы направили письмо федеральному правительству с просьбой как можно скорее возобновить нормальные поставки электроэнергии и пересмотреть ценовую политику для промышленных потребителей.

Чуть раньше норвежская корпорация Yara (второй в мире производитель сельскохозяйственных удобрений) выступила с заявлением, что из-за рекордно высоких цен на природный газ, по цепочке приводящим к столь же рекордным ценам на электроэнергию, два ее ключевых предприятия в Италии и Франции снижают выпуск продукции до 40%. Кстати, заводы, расположенные в Ферраре и Гавре, в год совокупно выпускают более миллиона тонн аммиака и порядка девятисот тысяч тонн карбамида, которые используются в качестве удобрений в агропромышленном секторе.

Yara в ноябре-декабре 2021 года уже снижала объемы производства на 40% по аналогичной причине. Де-факто сейчас речь идет о полной остановке деятельности. Рынки ЕС среагировали на упреждение, цены моментально скакнули вверх.

Стоят автозаводы BMW, Volkswagen, Audi и Mini. Список европейских предприятий, испытывающих проблемы, можно продолжать. Таким образом, Евросоюзу стоит задуматься, не пора ли выйти из санкционного угара, пока ситуация не стала фатальной для него самого и не привела к пресловутому «закату Европы».