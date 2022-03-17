Структура «Аэрофлота» получила разрешение на техобслуживание иностранных самолетов с регистрацией в РФ

Входящая в группу «Аэрофлот» компания «А-Техникс» получила от Росавиации разрешение на выполнение технического обслуживания самолетов Boeing и Airbus.

«Получение расширенного сертификата позволяет выполнять оперативное и периодическое техническое обслуживание воздушных судов западного производства, зарегистрированных в российском реестре и обеспечивать поддержание летной годности всего воздушного флота авиакомпаний группы "Аэрофлот" Boeing 737NG, Boeing 777, Boeing 747-400, Airbus A320Family и Airbus A350"», — говорится в сообщении «Аэрофлота».

Компания «А-Техникс» — один из крупнейших провайдеров технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории РФ и СНГ, указывается на сайте «Аэрофлота». Это единственная в России организация с уникальными компетенциями в части выполнения тяжелых форм обслуживания самолетов Boeing 747 и Boeing 777, а также периодического техобслуживаения Airbus A350.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции, запрещающие поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование.

На прошлой неделе стало известно о том, что управление гражданской авиации принадлежащих Великобритании Бермудских островов (BCAA), в реестре которых, наряду с Северной Ирландией, находилась наибольшая часть российских лайнеров, сообщило о приостановке действия сертификатов летной годности воздушных судов авиакомпаний РФ. После этого авиационное управление Ирландии (IAA) также отозвало сертификаты летной годности у самолетов российских авиакомпаний.

Президент РФ Владимир Путин 14 марта подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который дает возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, и выдавать им отечественные сертификаты летной годности.