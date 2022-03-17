Губернатор Техаса потребовал от Байдена перевести США на «топливо свободы»

Губернатор Техаса Грег Эбботт отругал администрацию Джо Байдена, а следовательно и самого президента, за то, что Белый дом пытается решить проблему роста цен на топливо с помощью Тегерана. Правительство США рассчитывает на производителей нефти, включая Иран и Венесуэлу, отношения с которыми у Америки, мягко говоря, хуже некуда, в своих усилиях снизить цену как самой нефти, так и бензина на американских автозаправках. Американским автовладельцам сейчас приходится стабильно платить больше 4 долларов за галлон (3,785 л) бензина. Причем, в богатых штатах типа Нью-Йорка и особенно Калифорнии его цена достигает даже 7 долларов.
Джо Байдена так же, как и всех его предшественников, очень волнуют цены на автозаправках, потому что ценники на них являются куда как более точными показателями отношения американцев к действующей власти, чем опросы общественного мнения. Причин для волнения у Байдена хватает – в ноябре в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых демократов будет ждать неминуемое поражение, если не удастся срочно снизить цены на товоары первой необходимости и, в первую очередь, на бензин.
«Дело в том,- объяснил свою критику правительства Грег Эбботт, выступая во Флориде на конференции Международной автомобильной федерации (FIA) «International Futures Industry»,- что Техас способен производить нефти больше, чем все они. Мы можем добывать то, что мы называем «топливо свободы»».
Критика Эбботта стала последним залпом в войне между Белым домом и нефтяными магнатами. Правительство и нефтяники обвиняют друг друга в астрономических ценах на автозаправках.
Конечно, Белому дому и президенту Байдену было бы куда легче обратиться за помощью к собственным нефтяникам, чем упрашивать иностранных, многие из которых относятся к США, мягко говоря, недружелюбно. Добыча нефти в США несмотря на рост в прошлом году все еще отстает от рекордного допандемического показателя приблизительно на полтора миллиона баррелей в сутки: 11,6 млн бар./сутки и почти 13 млн бар./сутки соответственно. Казалось, бы американские нефтяники без проблем могут заменить небольшие поставки российской нефти, на которую Байден наложил на прошлой неделе эмбарго. Однако они не хотят существенно наращивать добычу по разным причинам и, в первую очередь, потому что банки и инвесторы требуют от них тратить больше денег на дивиденды и покупку собственных акций, когда они, как сейчас, сильно подешевели, а не на расширение производства и бурение новых скважин.
По политическим убеждениям Грег Эбботт – республиканец, т.е. противник демократов, к которым относится и нынешний президент. Он считает главной причиной, не позволяющей американским нефтяникам резко увеличить добычу, ограниченный доступ к капиталам. Кроме этого и упоминавшегося давления акционеров и инвесторов, работать нефтяникам мешают защитники окружающей среды и сторонники перехода к «чистой» энергетике, а также само федеральное правительство. В отличие от предшественника у Джо Байдена, убежденного сторонника возобновляемых источников энергии, натянутые отношения с «нефтянкой». Достаточно сказать, что едва ли в первый день своего пребывания на посту президента США он запретил бурение новых скважин на Аляске и остановил строительство последнего этапа нефтепровода «Кистоун», по которому на нефтеперерабатывающие заводы в Техасе могло бы ежедневно проходить до миллиона баррелей канадской нефти.
Негативное отношение администрации к традиционной «нефтянке» не изменилось даже перед началом спецоперации на Донбассе. Достаточно вспомнить недавнее ужесточение требований к нефтегазовым компаниям Федеральной комиссией по регулированию в области энергетики (FERC).
«У них связаны руки»,- объяснил глава Техаса, говоря о нефтяных компаниях и их руководстве.
Но если Вашингтон их (руки) развяжет, имел в виду Грег Эбботт, то техасские нефтяники могут обеспечить Америку достаточным количеством нефти, чтобы цены на автозаправках снизились.