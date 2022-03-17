Губернатор Техаса потребовал от Байдена перевести США на «топливо свободы»

Губернатор Техаса Грег Эбботт отругал администрацию Джо Байдена, а следовательно и самого президента, за то, что Белый дом пытается решить проблему роста цен на топливо с помощью Тегерана. Правительство США рассчитывает на производителей нефти, включая Иран и Венесуэлу, отношения с которыми у Америки, мягко говоря, хуже некуда, в своих усилиях снизить цену как самой нефти, так и бензина на американских автозаправках. Американским автовладельцам сейчас приходится стабильно платить больше 4 долларов за галлон (3,785 л) бензина. Причем, в богатых штатах типа Нью-Йорка и особенно Калифорнии его цена достигает даже 7 долларов.

Джо Байдена так же, как и всех его предшественников, очень волнуют цены на автозаправках, потому что ценники на них являются куда как более точными показателями отношения американцев к действующей власти, чем опросы общественного мнения. Причин для волнения у Байдена хватает – в ноябре в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы в Конгресс, на которых демократов будет ждать неминуемое поражение, если не удастся срочно снизить цены на товоары первой необходимости и, в первую очередь, на бензин.