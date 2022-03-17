Центробанк увеличит лимит на операции в СБП

Банк России с 1 мая увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП, следует из проекта указания регулятора.

«Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор считает, что торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП. Для таких платежей банковская карта не требуется, так как они проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке, пояснили в ЦБ. Кроме того, предприниматели таким образом смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.

«Минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих клиентов, сохраняется на уровне не менее 150 тыс. рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему составляет 100 тыс. рублей», — говорится в пояснении регулятора.

Ранее «Эксперт» писал, что Банк России предупредил о кратковременном замедлении работы СБП из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров. На сохранность средств клиентов это никак не влияет, отметили в ЦБ.

