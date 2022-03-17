Цены на энергоносители в еврозоне выросли на 32% в годовом сопоставлении

Рекордный всплеск цен на энергоносители привел к росту февральской инфляции в еврозоне выше прогнозов, сообщает Bloomberg.

Согласно данным Евростата, опубликованным в четверг, потребительские цены в прошлом месяце выросли на 5,9%, а цены на энергоносители подскочили на 32% в годовом сопоставлении.

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Эти цифры требуют от ЕЦБ перейти к более решительному сворачиванию мягкой денежной политики, однако задачу осложняет растущая неопределенность с перспективами экономики еврозоны.

Отчет появился после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила свою приверженность постепенному и гибкому подходу к прекращению крупномасштабных покупок активов и повышению процентных ставок. Финансовый регулятор сохраняет оптимизм в отношении того, что восстановление экономики 19 стран, входящих в зону евро, продолжится, несмотря на события на Украине, на фоне того, что рынок труда находится в лучшей форме с 1970-х годов.