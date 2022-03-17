У рубля есть все шансы для продолжения роста

Вчера вечером, уже после закрытия торгов на Московской бирже, на мировом валютном рынке рубль стал мощно укрепляться. В моменте пара доллар-рубль провалилась под отметку 94. Так валютные трейдеры, преимущественно американские, у которых был самый разгар торгов, отреагировали на сообщения в прогрессе о переговорах между Россией и Украиной. В частности, СМИ сообщают, что обсуждается вариант нейтральной, но имеющей свою армию, Украины, по примеру Швеции.

Этот позитив не обошел стороной и отечественных участников торгов. Сегодня с утра рубль укрепился на 3,5%, уйдя в район 104 руб за доллар. Стоит отметить, что в последние дни основной рост российской валюты приходился на первый час-два торгов, после чего рубль либо отступал от достигнутых завоеваний, либо ложился в боковик. Но это абсолютно не значит, что такая тенденция будет наблюдаться и в дальнейшем.

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В пользу роста курса рубля по-прежнему будут играть введенные Банком России меры, наиболее значимыми из которых являются продажа 80% валютной выручки, стимулирующая уход в депозиты высокая ключевая ставка, серьезные ограничения на вывоз валюты, а также убравшая спекулянтов с рынка 12-процентная комиссия на покупку валюты на бирже.

Негативом же является снижение физических объемов российского экспорта. Так, Международное энергетическое агентство ожидает, что Россия в апреле сократит добычу нефти на 3 млн баррелей в сутки, то есть чуть менее чем на треть, из-за введенных санкций. При этом МЭА не поясняет, на чем основаны такие прогнозы. В то же время, если судить по тому, что внутренние оптовые цены на бензин пошли вниз, можно предположить, что у российских нефтяных компаний действительно могут быть проблемы со сбытом за границу своей продукции.

Отчасти это будет компенсироваться высокими ценами на «черное золото», но для России всегда более важным был рост физического объема экспорта, а не небольшое увеличение цен.

Вчера нефть пыталась закрепиться ниже $100 за баррель, но сегодня вновь ушла выше этого рубежа. В ближайшие дни попытки пробить данный уровень вниз будут продолжаться, но сильно нефть не подешевеет до тех пор, пока не появятся реальные предпосылки для выводов об урегулировании конфликта на Украине.

Небольшую поддержку рублю оказала и Федеральная резервная система США. Американский финансовый регулятор вчера ожидаемо повысил ставку на 0,25 процентных пункта и пообещал объявить о начале сокращения своего баланса уже в мае. Практически все члены Федрезерва ожидают повышения ставки на 0,25 п.п. на каждом последующем заседании в течение этого года.

При этом прогноз роста ВВП США был снижен с 4% до 2,8%, а инфляции увеличен с 2,6% до 4,3%.

В целом, данные новости носят откровенно негативный характер, но тем удивительнее, что американский фондовый рынок не отреагировал на них падением, а лишь прервал начавшийся ранее рост.

Очень и очень многие аналитики ожидали, что мартовское заседание ФРС отправит фондовую Америку в глубокую, но непродолжительную коррекцию. В этом случае резко снизился бы спрос на все рисковые активы, в том числе биржевые товары и рубль, и начался бы массовый «уход в доллар». Но этого не случилось. Фактически, инвесторы обрадовались повышению ставки, считая, что эти шаги позволят привести инфляцию в норму.

Поэтому у рубля есть все шансы для продолжения роста, и 100 руб за доллар — далеко не предел укрепления национальной валюты. В нынешних условиях, в том числе в отсутствии покупок валюты в рамках бюджетного правила, пара курс рубля вполне может уйти в район 60-70 руб за доллар, хотя такого резкого укрепления не допустит банк России.

Многое для рубля определится в ближайшие дни: завтра Банк России примет решения по ключевой ставке и даст комментарии относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. На следующей неделе президент РФ Владимир Путин должен внести в Госдуму кандидатуру председателя Банка России и, вероятно, курс рубля отреагирует также на его выбор.