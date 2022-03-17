В Кремле прокомментировали решение суда ООН по ситуации на Украине

Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановления специальной военной операции на Украине, здесь не может быть согласия, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Международный суд ООН в Гааге постановил, что Россия должна "немедленно приостановить" военную операцию в Украине.



В ответ на это представитель МИД РОССИИ Мария Захарова отметила, что Россия

не сможет принять это решение во внимание.

"В Международном суде есть такое понятие - согласие сторон. Здесь не может быть никакого соглашения. В данном случае это то, что мы не можем принимать во внимание", - сказал Песков, отвечая на вопрос, примет ли Россия это решение во внимание.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал его целью "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", привлечь к судебной ответственности всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирного населения" Донбасса.