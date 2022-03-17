В Кремле жёстко ответили на обвинения Байдена в адрес Путина

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков жёстко ответил главе Белого дома Джо Байдену, который назвал российского лидера Владимира Путина военным преступником.

По словам представителя Кремля, такие высказывания от президента страны, которая бомбила другие государства, являются непозволительными, передаёт РИА Новости.

«Путин очень мудрый, дальновидный и культурный международный деятель. А ещё он глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать президент государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – подчеркнул Песков.

Ранее «Эксперт» сообщал, что 15 марта Россия объявила о персональных санкциях в отношении представителей руководства США и связанных с ними лиц.

В список, опубликованный на сайте МИД РФ, вошли 13 человек, среди которых президент США Джо Байден, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх и директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр.

Кроме того, под санкции попали сын американского лидера Хантер Байден, бывший госсектерарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон, первый замминистра финансов США Адевейл Адейемо, а также президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис.

