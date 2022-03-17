В Минпромторге рассказали о запасах продуктов в России

Замглавы Минпромторга Евтухов заверил, что в настоящее время в торговых сетях России имеются достаточные запасы продукции, сообщает Прайм.

По его словам, запасов сахара, круп и товаров первой необходимости в стране «предостаточно», кроме того, уже наблюдается снижение спроса на него. Ранее россияне закупали крупы и предметы гигиены, что вызвало небольшие перебои с доставками их в магазины страны.

В настоящее время запасов предметов женской гигиены и косметики в торговых сетях хватает на 2-3 месяца, отметил Евтюхов. Дефицита бытовой химии в России также не ожидается, в стране имеются избыточные мощности по ее производству.

Ранее в ФАС поступила жалоба на производителей сахара в России, которые перевели расчеты за свою продукцию в доллары.

