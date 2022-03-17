В РФ впервые за три года появился новый универсальный банк

Центробанк впервые за три года выдал универсальную лицензию новому банку — «Еком-банку», подконтрольному компании Ozon. Год назад интернет-ретейлер купил у Совкомбанка «Оней-банк» (переименован в «Озон-банк») с базовой лицензией, однако он подпал под санкции США, сообщает «Коммерсант».

«Помимо банков, у нас также есть микрокредитная организация. Наличие разных финансовых организаций в контуре нашего финтеха даст нам максимум гибкости для запуска разных продуктов»,— заявили в Ozon.

Как пояснили изданию в компании, в конце февраля «Озон-банк» попал в SDN-лист США, то есть в самый жесткий черный список, из-за того, что американский регулятор счел его аффилированным с Совкомбанком.

Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин считает, что для онлайн-ретейла на фоне резко возросшего оборота, очень важна скорость обеспечения международных трансакций, и сейчас с учетом осложнившихся российско-американских отношений, может быть проще и быстрее создать «новую юридическую оболочку для бизнеса».

Последний раз ЦБ выдал лицензию новому банку в 2019 году. «Банк 131» не предполагал наличие отделений и планировал лишь выпуск электронных кошельков и привязанных к ним карт. Выдача этой лицензии состоялась тоже впервые с 2015 года.

Ранее «Эксперт» писал, что в прошлом году оборот от продаж маркетплейса Ozon вырос более чем в два раза по сравнению с 2020-м, составив 445 млрд рублей. Планы компании оказались превышены на 5%. Как говорится в сообщении на сайте Ozon, число заказов увеличилось в годовом исчислении примерно в три раза и составило более 220 млн. Доля маркетплейса выросла в 2021 году до 65% против 48% годом ранее, ассортимент расширился более чем в семь раз.

