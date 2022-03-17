В Японии оценили последствия выхода страны из соглашения с Россией по атому

Отказ Японии выполнять двустороннее соглашение с Россией в области сотрудничестве по мирному использованию атома "может послать неверный сигнал международному сообществу" и Москве, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Политик выступил с речью во время дебатов в парламенте.

"Необходимо учитывать тот факт, что если мы, со своей стороны, откажемся выполнять соглашение, это может послать неверный сигнал России и международному сообществу", - заявил глава японского правительства. Ответ прозвучал на вопрос о планах Токио относительно выхода страны из соглашения с Российской Федерацией.

В то же время Кисида подчеркнул, что "сейчас не та ситуация, когда можно было бы утверждать, что это будет соблюдаться Россией".

Российско-японское соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии было подписано 12 мая 2009 года в Токио и действовал вплоть до настоящего времени.