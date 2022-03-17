Военный эксперт назвал главный приоритет российской армии во время спецоперации на Украине

Успехи спецоперации российской армии на Украине очевидны. И самое главное – что наше командование сделало приоритетным вопрос о том, чтобы не допустить потерь среди мирного населения. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал военный эксперт и политолог Иван Коновалов. По его мнению, спецоперация идёт согласно плану.

«Но главное – на начальном этапе были корректировки по поводу решения штурмов городов или отказа от этого. Все эти решения были связаны с жизнью мирных жителей Украины. Это важнейший вопрос, и российское командование сделало его приоритетным», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Коновалов отметил, что российские военные ориентированы на то, чтобы мирное население не пострадало.

«Но так называемые эксперты с Украины и западных стран утверждают, что темпы спецоперации якобы снижены. Однако это не является правдой», – заявил Коновалов.

Он также обратил внимание на то, что силы народной милиции ДНР и ЛНР получают большое количество трофейного оружия. По его мнению, никаких проблем с обучением для обращения с ним у военных народных республик нет и не будет.

«Всё это будет быть использовано ради победы», – подчеркнул Коновалов, добавив, что на переговоры с украинской стороной надеяться не приходится, поэтому спецоперация завершится победой России. От этого и уже будут приниматься дальнейшие политические решения.

Ранее «Эксперт» сообщал, что по мнению военного эксперта Василия Дандыкина, российская армия выполнит основные задачи спецоперации на Украине уже в самое ближайшее время.

«Несмотря на определенные трудности, мощнейшее экономическое давление и развернутую информационную войну против России, задачи спецоперации к концу марта будут выполнены», – заявил он.