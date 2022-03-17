Военные РФ уничтожили на Украине 181 самолет и вертолет

За истекшие сутки Вооруженные силы России уничтожили 181 самолет и вертолет, а также 172 беспилотных летательных аппарата в ходе спецоперации на Украине. Новость сообщил журналистам в 17 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Всего с начала специальной военной операции 181 украинский самолет и вертолет, 172 беспилотных летательных аппарата, 170 зенитных ракетных комплексов, 1379 танков и других боевых бронированных машин, 133 реактивных системы залпового огня, 514 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 1168 единиц специальной военной техники были был уничтожен», - сказал Конашенков..

На Донбассе продолжается военная спецоперация. Ранее Вооруженные силы России взяли под полный контроль всю территорию Херсонской области.

