Российское зерно продолжает поступать на мировые рынки, но поставки снизились

Экспорт зерна из России замедляется, но поставки в ограниченном объеме продолжаются, сообщает Bloomberg в четверг.

По оценкам базирующейся в Женеве компании по сбору данных об урожае AgFlow, в первые две недели марта около 73 судов, перевозящих основные сельскохозяйственные продукты, такие как пшеница, отправились из России, по сравнению с 220 за тот же период прошлого года.

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Sea/by Maritech, еще одна платформа для отслеживания судов, сообщила, что тоннаж урожая из портов страны за неделю до 12 марта сократился вдвое по сравнению с предыдущими семью днями.

Это означает, что зерно от одного из крупнейших мировых экспортеров продолжает поступать к покупателям по всему миру, в то время как опасения по поводу его нехватки привели к резкому росту цен. Агентство отмечает, что некоторые трейдеры сырьевых товаров избегают поставок из России на фоне усиливающегося санкционного давления на Москву.

Корабли по-прежнему ходят по Черному морю, важнейшему водному пути для торговли сельскохозяйственной продукцией. На Россию и Украину в совокупности приходится около четверти мирового экспорта зерна. Однако этот объем будет сокращаться из-за новых издержек владельцев судов с безопасностью и страхованием.

«После тендеров на этой неделе появилось больше уверенности в том, что пшеница доступна для экспорта по повышенной цене», - сообщили в среду аналитики Rabobank. «Однако ситуация остается глубоко неопределенной, и переход к этой «новой норме» значительного сокращения экспорта из черноморского региона все еще потребует времени».

Турецким судам, перевозившим подсолнечное масло, недавно разрешили выйти из Азовского моря после того, как водный путь, ведущий в Черное море, был открыт. По словам главного исполнительного директора AgFlow Набиля Мседди, пунктами назначения российских грузов с зерном в данный момент являются Египет и Ливия.

Покупатели пытаются найти альтернативные варианты закупки зерна в Румынии и Болгарии, которые являются одними из ведущих его экспортеров в Европейском союзе. По словам Мседди, в этом месяце количество отправленных судов из этих двух стран увеличилось по сравнению с февралем.