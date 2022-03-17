Золотая лихорадка: Сбербанк сообщил о повышенном спросе клиентов на благородный металл

В Сбербанке зафиксирован существенный рост спроса на покупку слитков золота после отмены НДС.

Как рассказали в пресс-службе банка, у Сбера достаточно запасов для удовлетворения спроса, однако наиболее «ходовые» слитки небольших размеров могут заканчиваться до следующего завоза, передаёт РИА Новости.

Во всех офисах, в которых осуществляется продажа/покупка слитков благородного металла, сейчас наблюдается повышенный спрос клиентов. При этом после отмены НДС спрос на физическое золото в виде слитков вырос сразу в 30 раз.

Несмотря на то, что в Сбербанке достаточно золота для удовлетворения спроса клиентов, наиболее востребованные размеры слитков в некоторых отделениях могут заканчиваться до момента следующего подкрепления со стороны завода производителя.

В Сбере пояснили, что если до отмены НДС банки получали от производителей слитки преимущественно крупных размеров для упрощения взаиморасчетов, то с отменой НДС золотая лихорадка стала более массовым явление. Поэтому требуется время на переработку крупных слитков в более мелкие и «ходовые» размеры.

«У граждан РФ есть более простой способ инвестирования в драгоценные металлы. Речь идёт об открытии обезличенного металлического счёта в мобильном приложении банка. Клиент становится владельцем драгоценного металла всего за несколько секунд и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота», – заявили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент РФ Владимир Путин официально задал россиянам вектор для инвестирования, внеся поправки в Налоговый кодекс. Глава государства подписал закон об отмене НДС на покупку физическими лицами драгоценных металлов в слитках с изъятием их из банковских хранилищ. До этого налоговая ставка составляла 20%.

Таким образом, на фоне текущих мер правительства и Банка России уход в золото становится одним из немногих вариантов вложения свободных средств. Ведь если раньше в любой непонятной ситуации россияне бежали скупать валюту, то теперь этой возможности они лишены. Забрать её со счетов, чтобы надежно спрятать под матрасом – тоже не получится. А вот золото – пожалуйста.

