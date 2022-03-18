Аэропорт «Шереметьево» заказал систему распознавания лиц за 44,2 миллиона рублей

АО «Международный аэропорт Шереметьево» заказало разработку системы распознавания лиц, максимальная сумма будущего контракта — 44,2 млн рублей.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте госзакупок. Заказ предполагает поставку оборудования и программного обеспечения, а также установку и пусконаладочные работы системы видеоидентификации на основе «автоматического анализа изображения лица человека» в терминалах B, D и E. На работы отведено 227 дней.

Самой крупной базовой авиакомпанией аэропорта «Шереметьево» является «Аэрофлот». Как отмечает «Интерфакс», бывший замглавы «Аэрофлота» по IT Кирилл Богданов, который в настоящий момент занимает пост заместителя министра транспорта РФ, анонсировал начало использования биометрического контроля пассажиров при посадке на рейсы в воздушной гавани с 2019 года.

В январе сообщалось, что Минцифры заключило контракт с компанией «Ростелеком» на интеграцию единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) госуслуг с государственной информационной системой «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС). Собирать биометрию лиц и голосов пользователей ведомство планирует через мобильное приложение с помощью смартфонов и планшетов. Сумма контракта оценивается в 1,2 млрд рублей, работы должны быть завершены к 5 декабря текущего года. В министерстве также рассказали, что планируют в 2022 активно вводить биометрию для оплаты проезда на транспорте и прохождения контроля в аэропортах. В Минцифры отметили, что сдача биометрических данных будет добровольной.

Как писал «Эксперт», технологии искусственного интеллекта находятся на стадии быстрого повсеместного внедрения. В московском метрополитене не так давно заработала система распознавания лиц, благодаря которой можно проходить через турникеты, не используя проездной; подобные системы следят за соблюдением правил безопасности на предприятиях «Росатома». Несмотря на хайп и информационную замусоренность сферы, прогресс очевиден: все меньше остается сфер, где ИИ еще не применяется. Но, как и у любой технологии, здесь есть свои ограничения и специфика.