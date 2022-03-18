Аналитики маркетплейса «Сравни.ру» признали ВСК лучшей компанией в ипотечном страховании

Финансовый маркетплейс «Сравни.ру» включил страховой дом ВСК в число лидеров рейтинга российских банков и страховых компаний по итогам 2021 года. Так, по мнению экспертов, компания продемонстрировала высокий уровень клиентского сервиса, тесно взаимодействовала с пользователями площадки, помогая им в решении возникающих проблем, а также активно разрабатывала и внедряла новые страховые продукты. Об этом сообщила пресс-служба ВСК.

По данным аналитиков «Сравни.ру», страховой дом ВСК стал лучшим в сегменте ипотечного страхования – на этой площадке было оформлено больше всего полисов по итогам 2021 года. Кроме того, ВСК стала одним из лидеров в рейтинге «Лучшее решение», в который вошли страховые компании, урегулировавшие больше всего проблем из отзывов своих клиентов – пользователей площадки.

«ВСК работает на страховом рынке уже более 30 лет, за это время более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались услугами нашей компании. И для нас особенно ценно лидерство в рейтинге, основанном на мнении клиентов. Активное взаимодействие со страхователями позволяет не только демонстрировать высокий уровень клиентского сервиса, формируя лояльность к компании, но и получать обратную связь, видеть точки роста в клиентском сервисе, оптимизировать нашу работу и оценить спрос на те или иные продукты. К тому же, надежность страховщика для многих является решающим фактором при выборе компании. Каждый день мы работаем для того, чтобы оказывать качественный сервис и повышать доверие клиентов», - отметила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса страхового дома ВСК Ольга Сорокина.

Всего в рейтинге приняли участие 18 банков и 20 страховых компаний. Эксперты «Сравни.ру» проанализировали 66 тыс. отзывов, опубликованных в течение года. Среди участников рейтинга страховые компании «Югория», «АльфаСтрахование», «Тинькофф Страхование», а также банки «Тинькофф" Банк», «Росбанк», «Сбербанк», «Газпромбанк», «Совкомбанк» и другие.