«Архбум тиссью групп» продолжает стабильно выпускать высококачественные СГИ благодаря собственной сырьевой базе

ООО «Архбум тиссью групп» (ИП «Ворсино», Калужская обл.) продолжает действовать в штатном режиме. Как говорится в сообщении компании, стабильность работы сохраняется благодаря тому, что предприятие обеспечено собственной сырьевой базой. Это позволяет выпускать высококачественные санитарно-гигиенические изделия (СГИ) без срывов и простоев производственных мощностей.

По словам директора компании Ирины Галаховой, «Архбум тиссью групп» прилагает все усилия, чтобы обеспечить население страны одними из самых востребованных товаров повседневного спроса. Сегодня предприятие полностью выполняет все свои обязательства перед партнёрами и сотрудниками. Так, для работников сохраняются рабочие места, стабильная зарплата и полный социальный пакет. Выпуск санитарно-гигиенической продукции и отгрузки товаров потребителям розничных сетей осуществляются в плановых объёмах.

Архангельский ЦБК обеспечивает поставки собственного чистоцеллюлозного сырья, и это гарантирует стабильность деятельности ООО «Архбум тиссью групп» по выпуску высококачественных СГИ, подчеркнули в компании. В настоящее время производственные мощности «Архбум тиссью групп» рассчитаны на 96 млн условных рулончиков в месяц. В Минпромторге сектор санитарно-гигиенических изделий называют одним из наиболее быстрорастущих в лесопромышленном комплексе.

Вместе с тем, как и многие предприятия целлюлозно-бумажной промышленности России, «Архбум тиссью групп» сегодня испытывает трудности с необходимыми химикатами. Как и Архангельский ЦБК, «Архбум тиссью групп» считает, что в число первоочередных мер господдержки предприятий лесного сектора должны войти программы, направленные на скорейшую разработку и внедрение российских аналогов химикатов, применяемых в ЛПК. Кроме того, следует расширить ключевые постулаты отечественной политики импортозамещения с целью снижения зависимости от других стран, развития собственных технологий.

ООО «Архбум тиссью групп» - дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК». Компания производит санитарно-гигиенические изделия. Основное производство расположено в 70 км от Москвы в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области. На предприятии установлены бумагоделательная машина Andritz и конвертинговые линии Futura.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году, является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы, специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.