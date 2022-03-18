Что делать в конце марта - афиша мероприятий

Выставка-исследование “Графические прогулки” в Центре Гиляровского

Экспозиция под названием «Графические прогулки» представляет нетипичный взгляд на столицу через рисунки 24 художников.

«Простая школа» — это школа искусств, дом культуры и сообщество, в котором люди учатся мастерству, развивают внимание и совершенствуют взаимодействие с собой и другими. На выставке представлена графика участников мастерской, преподавателей и сотрудников школы. Часть работ сгруппирована в экспозиции по темам-упражнениям: «Ночь», «Гуашь», «Деревья», «Длинная выдержка», «Абстракция», «Красота неприглядного» и т.п. Чтобы впечатление от работ было более полным, художники написали для экспозиции небольшие заметки-воспоминания о местах, где были сделаны рисунки. Из этой мозаики рисунков и воспоминаний складывается многогранный и личный образ Москвы.

Когда: 25 февраля — 3 апреля 2022

Подробнее: https://mosmuseum.ru/ exhibitions/p/graphics/

New Future Trends. В галерее интерьеров “Твинстор” открывается выставка современного искусства

В марте начала свою работу выставка предметов современного искусства, где представлены работы актуальных российских художников, дизайнеров, а также предметы из новых коллекций от российских и иностранных компаний. Более 50 экспонатов (инсталляции, картины, скульптуры) разместились на площади 300 кв. м. на втором этаже галереи. Среди участников выставки — один из основоположников цифрового искусства в России Константин Худяков; почетный академик Российской академии художеств, фотограф Константин Марков; медиа-художник, композитор, представитель направления science art Тарас Машталир; один из основателей направления “Систематизм” Андрей Верещагин; стрит-арт художник Дмитрий Шмель; художник Марина Худякова и другие. Всего на выставке будут представлены работы 20 авторов, работающих в самых разных техниках. Так, работа художника Марата Наби “Короноборцы” выполнена в технике screwart. Для создания полотна использовано 21736 саморезов. Композиция посвящена врачам и медсёстрам, работающим в “красных” ковидных зонах. Следы от масок на лицах напоминают турбулентные следы самолётов, разносящих коронавирус по разным странам. Фотограф с мировым именем Евгений Военский представит несколько работ из серии Alien, в основе которой лежит идея эстетического исследования разнообразия и необычности природных форм. Автор показывает одновременно прекрасную и пугающую красоту природы. Растения в его фотографиях превращаются в порождение внеземных цивилизаций.

Вход на выставку бесплатный.

Когда: 1 — 31 марта 2022

Подробнее: https://twinstore.ru/news/new_ future_trends_vystavka_ sovremennogo_iskusstva/

“Москва без окраин. Капотня” — новые работы современных художников

В пространстве выставки «Москва без окраин. Капотня» появились новые экспонаты: работы выпускников Школы современного искусства «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства и ценные исторические материалы — чертежи Капотни 1970-х годов из архивов «Моспроекта».

Московские художники присоединились к проекту «Москва без окраин. Капотня» на этапе подготовки выставки. Вместе с кураторами в прошлом году они гуляли по району, погружаясь в окружающую среду и районный контекст. Итогом арт-походов стали работы в разных техниках и форматах. Большая их часть появилась на выставке в день открытия, а в феврале на реэкспозиции к ним добавилось еще несколько работ.

Выставка о Капотне открылась в Музее Москвы 17 ноября 2021 года. Капотня — это уникальный район со своим особенным внутренним устройством и укладом жизни. Здесь есть градообразующее предприятие, жилые кварталы, зеленые зоны и инфраструктурные объекты. Войдя в состав Москвы в 1960 году, Капотня сегодня является благоустроенным районом, важной частью мегаполиса.

Когда: до 3 апреля

Подробнее: https://mosmuseum.ru/ exhibitions/p/kapotnya/

“Зона Машин”. Персональная выставка Мэта Коллишоу

Мэт Коллишоу – один из самых значимых художников в истории современного британского искусства, чье имя неразрывно связано с движением Young British Artists (YBA). Сокурсник Дэмиена Хёрста по Goldsmiths College, Коллишоу стал одним из 16 молодых художников – участников легендарной выставки Freeze, организованной Хёрстом в 1988 году.

Исследуя природу человеческого подсознания и способы влияния на него через различные медиа, Коллишоу создает свои уникальные работы – оптические иллюзии, живопись, проекции и подвижные скульптуры – приковывающие взгляд зрителя и заставляющие задуматься о фундаментальных вопросах психологии, истории и науки. За яркостью и внешней привлекательностью каждой работы скрыто глубокое исследование того, как сегодня мы воспринимаем мир через визуальные образы, и как современные технологии меняют наше мироощущение, манипулируя сознанием и программируя наши действия.

Когда: 25.02 — 25.06.2022

Подробнее: https://tatintsian.com/ru/ exhibitions/mat-collishaw-the- machine-zone/exhibition-view/