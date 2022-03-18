Денежная база в России немного снизилась

Объем денежной базы в узком определении в России на 11 марта составил 17 трлн 220,1 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 0,07%, или на 11,5 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

4 марта объем денежной базы в узком определении достиг абсолютного рекорда в 17 трлн 231,6 млрд рублей. За неделю с 25 февраля он вырос на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что доходов российского бюджета достаточно для финансирования запланированных проектов, как на уровне страны, так и на уровне регионов, Центробанку не придется прибегать к эмиссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.