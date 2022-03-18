«Росатом» поможет компаниям заменить попавшие под санкции комплектующие 3D-аналогами

ООО «РусАТ» («Русатом — Аддитивные технологии») выступила с инициативой запуска «оперативной линии» для предприятий, которые столкнулись с трудностями или вынуждены остановить производство из-за нехватки запчастей и материалов. Специалисты компании будут консультировать по возможности заменить отсутствующие детали аналогами, напечатанными на 3D-принтере.

Как отмечается в сообщении компании, в условиях ограниченного доступа к импортным комплектующим предприятия технологического сектора в России испытывают проблемы с поставками запасных частей и комплектующих для своего оборудования. В помощи нуждаются, в первую очередь, такие сферы, как тяжелое машиностроение, энергетика и аэрокосмическая отрасль.

В «Росатоме» поясняют, что после обращения на «оперативную линию» предприятия получат консультацию по возможности реверс-инжиниринга и производства интересующих деталей, а также техническую оценку и проведение всех работ для выполнения заказа. Реверс-инжиниринг — исследование готовой продукции, в том числе документации, для создания аналогов, имеющих схожие с оригиналом характеристики, без прямого копирования. Технология позволяет сократить расходы на разработку, изготовление и испытание проектируемого изделия либо оборудования.

ООО «РусАТ» — структура Топливной компании (ТВЭЛ) и отраслевой интегратор «Росатома» по направлению «Аддитивные технологии». Компания специализируется на реверс-инжиниринге деталей из металлических сплавов, а также на частичном или полном производстве методом трехмерной печати. Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного ПО для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство.

Ранее «Эксперт» писал, что ученые Сибирского отделения Российской академии наук разработали трехмерный принтер, который изготавливает модели из металла и керамики. Изобретатели планируют, что новый прибор будет использоваться в военной промышленности, а также в ювелирной индустрии и медицине. Для «печати» моделей используются порошки металлов, которые рассыпаются в резервуаре с азотом и выплавляются лазером мощностью 500 ватт. Ученые работают над расчетом оптимальных технических характеристик принтера, в частности, над увеличением точности фокусирования лазера. Кроме того, в академии ведется дополнительная работа по разработке новых сплавов, которые бы отвечали всем специфическим требованиям 3D-печати.