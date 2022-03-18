Два южнокорейских банка откроют счета для транзакций с российскими компаниями

Министерство планирования и финансов Южной Кореи собирается наладить механизм финансирования торговых операций компаний с партнерами из РФ через российские филиалы двух южнокорейских банков.

Как пишет агентство Yonhap, из-за ситуации на Украине и глобальных санкций против России правительство Южной Кореи решило оказать помощь в организации быстрых расчетов по не попавшим под санкции товарам, открыв временную расчетную линию между российскими филиалами южнокорейских банков и их главными офисами для торговых транзакций компаний. Уточняется, что речь идет лишь об для операциях с российскими банками, на которые не распространились ограничения.

Предполагается, что транзакции будут проводиться через российские филиалы банков Woori Bank и Hana Bank, где уже в марте откроются временные расчетные счета южнокорейских компаний. В комиссии по финансовым услугам Южной Кореи пояснили, что таким образом можно минимизировать роль банков-посредников при расчетах и увеличить скорость операций.

Агентство пишет, что международные кредитные организации стараются избегать транзакций с Россией из-за западных рестрикций, в результате чего обработка денежных платежей задерживается или отклоняется.

При этом отмечается, что недавние опасения по поводу вероятности дефолта РФ ослабли, поскольку южнокорейские кредиторы получили долларовые выплаты по купонам российских облигаций, срок погашения которых наступил 16 марта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей ДНР и ЛНР о помощи. После этого Евросоюз, Великобритания, США и ряд других государств, в том числе Южная Корея, ввели многочисленные жесткие санкции против российских компаний и физических лиц.

Ранее «Эксперт» писал, что компания Grubhub (США), входящая в сервис по доставке еды Just Eat Takeaway.com, прекратила сотрудничество с «Яндексом» в проекте интеграции автономных роботов-доставщиков в свою платформу. Сто роботов-доставщиков «Яндекс.Ровер» завершили работу в кампусах университетов штата Огайо и штата Аризоны. Они находились там с августа 2021 года и доставляли еду из столовых студентам в кампусах. Число ежедневных доставок достигало тысячи. «Яндекс» перевезет роботов-доставщиков «Ровер» из США в другие страны, где присутствуют сервисы компании. Это могут быть Южная Корея и ОАЭ.