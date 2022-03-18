Эксперт дал совет, какие акции лучше покупать после открытия рынка

Акции российских компаний-экспортеров сырьевых товаров и ОФЗ, которые подешевели за это время, будут наиболее интересны для покупок после паузы на внутреннем фондовом рынке. Однако начинающим инвесторам следует проявлять осторожность сразу после открытия торгов, чтобы не понести убытки, считают эксперты, опрошенные агентством РИА Новости.

"Впереди время больших возможностей. Хорошей новостью является то, что российские акции просто беспрецедентно дешевы. Поэтому при условии снижения геополитических рисков и ослабления санкционного давления, а это выглядит все более вероятным сценарием, доходность по ним может значительно превысить доходность по депозитам. Поэтому я ожидаю, что большинство инвесторов останутся на рынке", - сказал Ярослав Кабаков, директор по стратегии Финама.

При этом специалисты советует не спешить с покупками, а подождать, пока рынок не станет более понятным и предсказуемым.



Среди наиболее интересных секторов эксперт назвал ценные бумаги компаний-экспортеров сырья. Это вызвано тем, что большинство западных контрагентов опасаются полностью блокировать российских поставщиков. Компании, ориентированные на внутренний спрос, такие как электроэнергетика, розничная торговля и банки, - по его словам, пока выглядят более уязвимыми.