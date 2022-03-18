Эльвира Набиуллина: самое страшное — позади, самое трудное — впереди

Антикризисные успехи

Выступление председателя Банка России по итогам заседания совета директоров 18 марта было сдвинуто на 2 часа против объявленного графика — с 15.00 на 17.00. Очевидно, его вариант, подготовленный ранее, стал неактуален. Возможно, здесь есть связь с тем, что сегодня президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для нового назначения на пост главы ЦБ. Ее полномочия истекали 24 июня. Но не исключено, что роль сыграли и необычайно быстро меняющиеся экономические условия.

Как бы то ни было, после заседания, сохранившего ставку на уровне 20%, председатель Банка России посвятила свое выступление не столько описанию проблем, с которыми столкнулась и еще столкнется страна, сколько достижениям. Она напомнила, что подъем ставки был одной из временных антикризисных мер, а значит, когда ситуация стабилизируется, ставку обязательно снизят. Но уже сейчас банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, отметила Набиуллина.

«В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады», — сообщила она. Это, естественно, заслуга сверхвысоких ставок.