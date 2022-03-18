Эльвира Набиуллина: самое страшное — позади, самое трудное — впереди

Антикризисные успехи
Выступление председателя Банка России по итогам заседания совета директоров 18 марта было сдвинуто на 2 часа против объявленного графика — с 15.00 на 17.00. Очевидно, его вариант, подготовленный ранее, стал неактуален. Возможно, здесь есть связь с тем, что сегодня президент России Владимир Путин внес в Государственную думу кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для нового назначения на пост главы ЦБ. Ее полномочия истекали 24 июня. Но не исключено, что роль сыграли и необычайно быстро меняющиеся экономические условия.
Как бы то ни было, после заседания, сохранившего ставку на уровне 20%, председатель Банка России посвятила свое выступление не столько описанию проблем, с которыми столкнулась и еще столкнется страна, сколько достижениям. Она напомнила, что подъем ставки был одной из временных антикризисных мер, а значит, когда ситуация стабилизируется, ставку обязательно снизят. Но уже сейчас банковская система работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась, отметила Набиуллина.
«В конце февраля банки испытали масштабный отток рублевых средств со счетов населения, но в последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады», — сообщила она. Это, естественно, заслуга сверхвысоких ставок.
Рост кредитования в последние недели, как ни странно, продолжился. Глава ЦБ, впрочем, связывает это с использованием ранее одобренных кредитных лимитов. Так что в дальнейшем кредитная активность должна затухать, что не удивительно при фактически запретительном уровне ключевой ставки. Однако выход Эльвира Набиуллина видит не в быстром ее снижении, а в мерах иного характера.
«Вместе с правительством мы работаем над тем, чтобы поддержать кредитование компаний. Дополнительные 500 млрд рублей направлены на программы стимулирования кредитования малого и среднего предпринимательства», — отметила глава ЦБ.
С инфляцией ситуация в описании Эльвиры Набиуллиной тоже выглядит выправляющейся. Ее ускорение в конце февраля — начале марта было, по мнению председателя Центробанка, вызвано ажиотажным спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте. На второй неделе марта потребительский ажиотаж несколько снизился, сообщила Набиуллина. Не исключено, что и здесь пик кризиса пройден.
Но будущее в описании главы ЦБ особенно светлым все равно не выглядит.
Инфляция надолго
Люди продолжают скупать крупу, муку, макароны, сахар. Но, как отметила председатель Банка России, большая часть таких товаров производится в нашей стране и из отечественного сырья. Запасов достаточно, производство продолжается. По мере охлаждения ажиотажного спроса их ценовая динамика нормализуется, цены на отдельные товары могут даже снизиться, успокоила она.
«Практически все компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами, — отмечает Эльвира Набиуллина, но видит и позитивные моменты. — Компании уже начали поиск новых возможностей: новых рынков сбыта, новых поставщиков оборудования, технологий, комплектующих для производства. И если раньше выпуск отдельных товаров был нерентабелен внутри страны, то теперь он становится более интересным для бизнеса».
Экономика, вероятно, и в самом деле со временем перестроится, хотя говорить об этом именно сейчас, пожалуй, рано — условия пока не выглядят подходящими. Единственное, что неизбежно при разрыве цепочек поставок — это инфляция. Она будет при любой ставке, а вот кредиты на развитие новых производств под существующие проценты брать не слишком рационально. Они просто не отобьются — даже без учета неизбежных поправок на риск провала проекта. В какой мере правительственные программы стимулирования кредитования могут улучшить ситуацию — пока неясно.
Тем не менее, признавая, что происходящие сейчас процессы неизбежно будут сопровождаться изменением относительных цен в экономике и временным повышением инфляции, Набиуллина предлагает не вводить ручного регулирования цен, поскольку они замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям.
«Подстройка относительных цен не может произойти одномоментно. Это означает, что какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим», — заверила глава ЦБ.
Так или иначе, высокая инфляция — это надолго. Достижение 4-процентного таргета теперь отложено на 2024 год.
Дальше — туман
Конкретные цифры прогноза сейчас назвать весьма сложно, констатировала Набиуллина. По ее словам, инфляция в этом году и, скорее всего, в следующем будет выше прежних оценок. ВВП в ближайшие кварталы снизится. Ключевая неопределенность — внешние условия торговли при возросшем санкционном давлении. Насколько применимо в таких условиях инфляционное таргетирование — вопрос дискуссионный.
Но изменения в денежно-кредитной политике в любом случае будут. Они уже идут. Беспрецедентные санкции привели к введению элементов контроля за движением капитала, обязательной продаже валютной выручки и пр. И это только начало. В новой ситуации совершенно очевидно будет продолжать расти роль правительства в этой области, что подтверждает и ЦБ.
«Принимая решения, мы будем учитывать необходимость масштабной структурной перестройки экономики, — заявила Эльвира Набиуллина. — Мы будем проводить денежно-кредитную политику таким образом, чтобы дать время экономике адаптироваться к новым внешним условиям, но с учетом необходимости возвращения инфляции к цели в 2024 году. Принимаемые Банком России и Правительством меры поддержки помогут российским компаниям и гражданам пройти этот непростой период».
И элементы нормальной жизни, действительно, уже возвращаются. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги ОФЗ. Банк России будет поддерживать их котировки, скупая гособлигации. Валютный рынок этот оптимизм оценил. Пока выступала Эльвира Набиуллина, курс доллара снизился со 105,33 до 102 рублей. Правда, ненадолго — через час он уже вырос до 107 рублей.