«Фактор пятницы» прервал укрепление рубля

Рубль открыл сегодняшние торги бодрым ростом, и еще с утра складывалось впечатление, что он в паре с долларом будет сверху вниз штурмовать отметку 100.

В последние дни очень часто значительные объемы валюты на продажу выставляют в первые часы торгов, что и оказывает большое влияние на формирование дневного курса. Но сегодня, похоже, экспортеры решили попридержать валютную выручку, опасаясь ухудшения политической ситуации в выходные и в связи с тем, что пятница была насыщена важными для России событиями.

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В частности, сегодня прошли телефонные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом, в преддверии которых из Штатов слышались заявления, что Байден будет жестко давить на китайского лидера, требуя не помогать России. Однако никаких негативных для России и рубля новостей по итогам состоявшегося разговора СМИ пока не публикуют.

Не менее важным было заседание Банка России по ключевой ставке. Регулятор ожидаемо оставил показатель без изменений, на уровне 20% годовых, а выступление главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной оставило впечатление, что в самое ближайшее время ставка меняться не будет.

«В марте ЦБ РФ вряд ли будет менять ключевую ставку, поскольку экономика страны сейчас находится в ситуации высочайшей неопределенности из-за санкций. Центробанк уже сделал всё, что мог для обеспечения стабильности курса рубля. Принятые меры сработали: ситуация с ликвидностью в системе нормализовалась, отток средств населения из банков прекратился. Дальнейшие процессы в экономике находятся в стадии развития, но пока сложно сделать определенные прогнозы даже до конца года», — заявил Expert.ru аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Такой исторически рекордный уровень ставки будет и дальше поддерживать рубль, делая крайне привлекательными вложения в депозиты и покупку ОФЗ, которую обещают разрешить уже на следующей неделе.

«Весьма жесткие меры Банка России по стабилизации валютного курса показали свою эффективность: в последние дни курс рубля по отношению к другим мировым валютам демонстрирует даже некоторое укрепление», — говорит Потавин.

Снижение курса доллара и настрой населения на сбережения позитивно отразится и на уровне инфляции, которая, по словам Набиуллиной, придет к таргету в 4% в 2024 г. Приток средств населения позволил улучшить ситуацию с банковской ликвидностью: «Последние две недели эти деньги возвращаются на срочные вклады. Повышение ставки сыграло в этом ключевую роль», — завила Набиуллина.

Однако теперь возникает вопрос: что делать с этой ликвидностью, как на ней зарабатывать? Классическим заработком банков является привлечение денежных средств и выдача за счет них кредитов под процентную ставку большую, чем платит банк за депозиты и остатки по счетам юрлиц. Но кредиты под даже под 25-30% годовых мало кому интересны, поскольку пользоваться заемными средствами по такой цене могут только бизнесы, имеющие исключительную рентабельность. А без займов экономика не сможет развиваться. Поэтому Банк России будет вынужден снижать ставку, как только для этого представится возможность.

«Долго сохранять ее на уровне 20%, на мой взгляд, регулятор не станет, поскольку это будет сдерживать развитие экономики — бизнес и население просто перестанут брать дорогие кредиты, — считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. — Кроме того, к ставке косвенно привязана и доходность ОФЗ. В текущей ситуации для поддержки экономики необходимо проводить умеренно мягкую денежно-кредитную политику. Я полагаю, что Банк России будет снижать ставку, причем довольно резко, и в мае она может опуститься в диапазон 10—12%. Не исключаю и внеплановых заседаний совета директоров ЦБ по этому вопросу».

Динамика курса рубля на следующей неделе во многом продолжит определяться политическим фоном. На среднесрочном горизонте в курс рубля уже заложены многие из негативных факторов, считает Александр Потавин. На этой неделе появились надежды на прогресс в переговорах между Россией и Украиной по деэскалации — это снижает привлекательность защитных активов и укрепляет курс российской валюты. Возможно, худшая фаза кризиса скоро останется позади, надеется эксперт.

«Пройдет несколько месяцев, прежде чем появятся реальные позитивные факторы в экономике России после перестройки российских экспортёров на новые рынки сбыта и каналы финансирования. В течение этого времени рубль будет оставаться в диапазоне 100-120 по отношению к доллару», — добавляет Потавин.

Однако прогнозы аналитика по курсу рубля кажутся излишне пессимистичными: разница между предложением валюты и спросом на нее будет увеличиваться с каждым днем, если не произойдет экстраординарных негативных событий. И не исключено, что скоро Банку России придется думать, что делать с профицитом предложения валюты, чтобы не допустить излишне сильного укрепления рубля.