Генпрокуратура заинтересовалась повышением цен на товары

В России зафиксированы факты незаконного увеличения цен на продукты питания, бытовую химию и средства личной гигиены. Прокуроры проверят производителей и поставщиков резко подорожавших товаров и примут соответствующие меры, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

«Получена информация об увеличении стоимости в розничной торговле куриных яиц, ряда других продуктов питания, предметов бытовой химии, средств личной гигиены. Отмечены факты необоснованного повышения цен со стороны отдельных участников рынка, в том числе реализуемых посредством крупнейших интернет-платформ (таких, как Ozon и др.)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Прокурорам регионов, на территории которых действуют производители и поставщики данных товаров, поручено проверить законность их действий. В ведомстве подчеркнули, что по выявленным нарушениям будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования для пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цен.

Ранее «Эксперт» писал, что годовая инфляция в России ускорилась до 12,54%. За неделю, c 5 по 11 марта, потребительские цены выросли на 2,09% под влиянием ослабления курса рубля и повышенного спроса на ряд продовольственных и непродовольственных товаров. По данным Росстата, за отчетную неделю цены на плодоовощную продукцию поднялись на 4,8% против роста на 2,9% неделей ранее. Более всего подорожали помидоры (+12,27%) и бананы (+11,32%). Резко подорожал сахар — на 12,76% (неделей ранее — на 3,29%).

