Импортозамещение в Подмосковье обойдется в 1 рубль

Депутаты Мособлдумы приняли в трех чтениях закон, который позволяет предприятиям, занимающимся импортозамещением, арендовать землю в Московской области за 1 рубль. Закон принят в рамках внедрения антикризисных мер поддержки для компаний, чье производство будет направлено на выпуск товаров для импортозамещения.

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Льготная арендная плата может быть установлена по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области, и участков, госсобственность на которые не разграничена. Закон уже вступил в силу — на следующий день после его официального опубликования.

Деньги выделены. Пора замещать

«Новая мера поддержки — это, фактически, обеспечение подмосковных предпринимателей одним из ключевых факторов для развития производства — землей. Это решение своевременно и востребовано, но это лишь первый шаг. Вместе с правительством Московской области, федеральными коллегами мы подготовим и другие меры для стабилизации экономики, насыщения рынка необходимыми товарами в рамках импортозамещения», — сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Ранее стало известно, что в Подмосковье выделили 500 млн рублей для поддержки предприятий, которые занимаются импортозамещением, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы выделяем деньги на импортозамещение. Уже поставили 500 млн руб. Если у вас есть какие-то проекты в промышленности, мы поможем, дадим деньги на то, чтобы вы открыли новое предприятие или расширили, дополнили существующее», — рассказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

На сегодняшний день в Подмосковье находится на рассмотрении порядка пяти проектов по импортозамещению в сфере производства лекарств, строительной отрасли и других областях. Эти проекты позволят исключить тотальную зависимость от иностранных поставщиков, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Те, кто будет делать для себя

Российское правительство всерьез взяло курс на импортозамещение и поддержку бизнеса в сложной ситуации после введения западных санкций, отмечает старший управляющий партнер компании PG Partners Петр Гусятников. В дополнение к уже анонсированным мерам поддержки добавилась возможность арендовать в Подмосковье землю, и это, уверен эксперт, действенная мера, которая простимулирует предпринимателей.

В России действовали льготные арендные ставки на землю и раньше, но в основном это был Дальний Восток, напоминает Гусятников. То, что такая возможность появилась в Подмосковье, где может быть сосредоточено действительно большое количество ипортозамещающих предприятий за счет развитой логистической сети и благоприятных климатических условий, безусловно, большой шаг в направлении развития внутреннего бизнеса. Сейчас предполагается, что максимальный срок аренды за 1 рубль в год будет действовать в течение первых трех лет.

Этого срока достаточно, уверен Гусятников, чтобы молодые предприятия встали на ноги и наладили производство. То, что государство не на словах, а на деле собирается поддерживать отечественный бизнес вселяет осторожный оптимизм и веру в то, что через какое-то время ситуация может стабилизироваться.

«Я думаю, это не последняя мера, и в этом году мы можем увидеть беспрецедентные льготы и послабления для бизнеса, которые реально смогут поддержать предпринимателей и простимулировать тем самым экономику, пострадавшую от санкций. Для отечественных предприятий нынешняя ситуация может стать толчком к развитию, которое раньше сдерживалось из-за большого количества импорта», — говорит юрист.

Что делать частному инвестору с импортозамещением

Это хорошее начинание, отмечает, в свою очередь, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. Если снизить стоимость инвестиции, это, по идее, должно делать вложения привлекательнее. Однако проблема в том, что сегодня импортозамещение ограничивают не только арендные платежи.

«Мы сейчас находимся в состоянии усиленной неопределенности. Специальная военная операция идет полным ходом. Санкции налагаются на секторы российской экономики одни за другими. Никто не знает, сколько они продлятся и на какой срок ограничен импорт в нашу страну», — говорит он.

Стоит, кстати, взглянуть на вопрос импортозамещения и со стороны частного инвестора, продолжает Заборцев. Рынки внезапно освободились, и прямо сейчас на многих из них наблюдается дефицит. И этот дефицит будет обостряться по мере исчерпания складов. Это выглядит заманчиво. Но с другой стороны, вложения собственных средств во что бы то ни было, когда экономика страны находится в состоянии такой неустойчивости, выглядит дорогой и крайне рискованной затеей, полагает эксперт.

Во-первых, для таких инвестиций нужны собственные средства, поскольку кредитные возможности практически закрыты сверхвысокими ставками. А собственные средства — это самый дорогой источник вложений, отмечает Заборцев. Во-вторых, цикл инвестиций может составлять годы. В условиях, когда цены на основные сырьевые товары скачут ежедневно, невозможно прогнозировать достаточность ресурсов. В-третьих, где брать технологии для импортозамещения? Предпринимателю нужно очень постараться, чтобы вообще найти возможность получить необходимые промышленные и организационные технологии. Это относится к любой отрасли, в которой наблюдается падение импорта и нужно срочное импортозамещение.

В общем, считает Заборцев, аренда на три года по 1 рублю — это лишь маленькая положительная капля в море неопределенности и рисков. Если общество хочет быстрой экономической трансформации, быстрого импортозамещения и новой индустриализации, то такие приятные факторы как бесплатная аренда земельных участков, недостаточны. Нужны активные и инициативные институты развития, прямо участвующие в создании новых производств и изменении структуры экономики.