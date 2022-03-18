Китай не изменит дружественной позиции по отношению к России – профессор Народного университета Китая

Китай в вопросах стратегического сотрудничества не изменит своей последовательной дружественной позиции по отношению к России и продолжит деловые отношения с партнером. Такое мнение высказал профессор факультета по вопросам международных исследований, заместитель декана факультета глобального управления, Народного университета Китая Цуй Шоуцзюнь.

«Китай – большая страна, которая проводит независимую внешнюю политику и не откажется от собственных внешнеполитических принципов под дипломатическим давлением США. В вопросе китайско-российского стратегического сотрудничества Китай не изменит своей последовательной дружественной позиции по отношению к России. Китай будет использовать политические, экономические и финансовые средства для хеджирования и противодействия односторонним действиям и политике сдерживания США в отношении Китая. Перспективы развития китайско-российского делового сотрудничества и политической дружбы не изменятся», - сказал он.

Также Цуй Шоуцзюнь сообщил, что Россия является стратегическим партнером Китая, и Китай понимает российско-украинскую проблему со сложными историческими предпосылками и причинами. «Китай и международное сообщество должны вместе искать политическое решение конфликта между Россией и Украиной», - добавил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что внешний оборот торговли Москвы и Китая в 2021 году вырос более чем на треть относительно 2020 года и достиг почти 64,5 миллиарда долларов.

«Китай входит в число основных торговых партнеров России. В 2021 году общий оборот торговли между странами составил около 141,4 миллиарда долларов, из которых на долю столицы приходится 45,6%. По итогам прошлого года внешний оборот торговли между Москвой и Китаем увеличился почти на 34% по сравнению с показателем 2020 года и достиг 64,47 миллиарда долларов», - сказал заммэра.

У Москвы одновременно развиваются как экспортные, так и импортные поставки в Китай. По итогу прошлого года эти показатели увеличились на 43,5% и 26,4% соответственно. В частности, Москва значительно увеличила поставки продукции агропромышленного сектора в Китай. Объемы выросли на 73,3% и достигли 81,2 миллиона долларов. Также столица наращивает поставки некоторых категорий товаров промышленного сектора. Например, почти на 17% увеличился экспорт электрических устройств и аппаратуры связи, на 9% выросли поставки механического оборудования и техники. Активно развивается экспорт в Китай шоколадных изделий, мороженой говядины и мучных кондитерских изделий.

Москва в свою очередь закупает у Китая в основном товары промышленного производства. В частности, механическое оборудование и технику, легковые автомобили, а также запчасти и комплектующие, обувь, игрушки, спортинвентарь и одежду. Общий объем импорта составил 34,1 миллиарда долларов.