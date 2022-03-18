МЭА призвало меньше ездить на автомобилях и летать на самолетах из-за нефтяного кризиса

Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало правительства крупнейших экономик срочно принять меры по сокращению мирового потребления нефти в течение нескольких месяцев из-за опасений по поводу поставок топлива, сообщает AFP.

Ранее на этой неделе МЭА предупредило о риске глобального кризиса поставок, так как крупные нефтяные компании, трейдеры, судоходные компании и банки опасаются иметь дело с российской нефтью из-за санкций США и ряда других стран.

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Как отмечает МЭА, если поставки российской нефти сократятся еще больше, «существует реальный риск дальнейшего ужесточения рынков и значительного роста цен на нефть в ближайшие месяцы», поскольку мир вступает в сезон пикового спроса,

В отчете, опубликованном в пятницу, МЭА выдвинуло 10 предложений , которые могут сократить потребление нефти в странах с развитой экономикой «на 2,7 млн ​​баррелей в день в течение следующих четырех месяцев».

По оценкам МЭА, в настоящее время страны потребляют от 44 до 45 миллионов баррелей в день. В совокупности на страны с развитой экономикой приходится «около 45 процентов мирового спроса на нефть».

Предложения, в основном нацеленные на транспорт, включали снижение скоростного режима, работу из дома три дня в неделю, запрет на использование автомобилей по воскресеньям, повышение доступности общественного транспорта и более широкое использование поездов дальнего следования вместо самолетов.

МЭА также призвало группу нефтедобывающих стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией помочь «ослабить нагрузку» на рынки, предупредив при этом, что мир столкнулся с самым большим шоком предложения «за десятилетия».

Однако увеличение предложения нефти «не сможет ослабить текущую напряженность» после «разочаровывающего результата» недавней ежемесячной встречи ОПЕК+, говорится в отчете МЭА.