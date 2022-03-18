Международная выставка «Нефтегаз-2022» и Национальный нефтегазовый форум

C 18 по 21 апреля 2022 года в московском ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» пройдут 21-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» «Нефтегаз-2022» и Национальный нефтегазовый форум.

Выставка «Нефтегаз» уже на протяжении более двух десятилетий является главным отраслевым мероприятием, собирающим сотни компаний-экспонентов и десятки тысяч гостей. Следуя принципам трансформации экономики и ТЭК, мероприятие постоянно расширяет свою тематику, в его рамках современные технологии представляют, как признанные лидеры нефтегазового машиностроения и сервиса, так и технологические стартапы, формирующие новые передовые ниши глобальной энергетики.

В центре обсуждения мероприятий деловой программы Форума и Выставки будут вопросы достижения технологической устойчивости отечественного ТЭК на фоне глобальной трансформации мировой экономики. Санкционное давление, оказываемое сегодня на Россию, требует разработки и принятия мер, нацеленных на обеспечение непрерывности деятельности, широкое внедрение отечественных технологий и оборудования во всех отраслях ТЭК. Импортоопережение становится сегодня не просто главным трендом отрасли, а залогом ее выживания и устойчивого развития. В связи с этим большое внимание уделено повышению эффективности работы традиционных отраслей ТЭК на фоне новых технологических вызовов, среди которых: анализ и формирование новых рынков, создание технологических коопераций в периметре евразийского союза, стимулирование разработки ТРИЗ и монетизация запасов нефти и газа, внедрение системы испытательных полигонов и инжиниринговых центров, развитие новых компетенций в области отраслевых ИТ-технологий, реализация концепции роботизации ТЭК. Вместе с тем, особый акцент будет сделан на формировании и росте новых отраслей и направлений энергетики России. Отдельные сессии и круглые столы будут посвящены стратегиям в области водородной энергетики, экологическому машиностроению, вопросам углеродного менеджмента и новым принципам ESG.

Проведение Национального нефтегазового форума и выставки «Нефтегаз» на единой площадке обеспечивает мощный синергетический эффект. Это позволяет одновременно обсудить важнейшие теоретические проблемы и практические задачи ТЭК и «вживую» ознакомиться с новейшими технологическими достижениями энергетической отрасли.

Подтверждением высокого уровня экспертной дискуссии и практической отдачи ННФ и выставки «Нефтегаз» служит участие в них представителей отраслевых министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний энергетического сектора и смежных отраслей, лидеров экспертного сообщества, а также представителей ведущих СМИ.

www.neftegaz-expo.ru

www.oilandgasforum.ru

www.oilandgasforum.pro