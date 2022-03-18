Минобороны сообщает об освобождении 90% территории ЛНР

Более 90% территории Луганской области были освобождены при поддержке российских военных. Информацию сообщил официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила более 90 процентов территории республики», - сообщил Конашенков. Он уточнил, что военные подразделения ЛНР продолжают уничтожать «разрозненные группы националистов на южной окраине освобожденного населенного пункта Рубежное».

Генерал отметил, вооруженные силы РФ продолжают развивать успешное наступление на северном направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). За сутки части РФ продвинулись на 16 километров. В течение дня были взяты под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское и Пречистовка.

Ранее сегодня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские силовики обстреляли поселок Фрунзе из тяжелой артиллерии. Миссия отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по селу из 122-мм артиллерийского орудия, выпустив 10 снарядов. Как сообщили в ЛНР, за минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли населенные пункты республики.

