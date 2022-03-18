Набиуллина выступила против ручного регулирования цен

Ускорение инфляции в конце февраля — начале марта было вызвано ажиотажным спросом. По мере его охлаждения цены на отдельные товары могут даже снизиться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Дальнейшая динамика инфляции будет зависеть от скорости адаптации экономики к новым условиям, при этом важно не вводить ручного регулирования цен, подчеркнула она.

Глава ЦБ отметила, что сейчас практически все российские компании сталкиваются с перебоями в производственных и логистических цепочках, а также в расчетах с зарубежными контрагентами, но они уже начали искать новых поставщиков оборудования, технологий и комплектующих для производства. Экономика начала подстраиваться к меняющимся условиям, и это «неизбежно сопровождается изменением относительных цен в экономике и временным повышением инфляции».

«Важно не вводить ручного регулирования цен. Их искусственное сдерживание неминуемо приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну: административные меры регулирования цен замедлят скорость адаптации экономики к новым условиям. При этом важно пресекать злоупотребление компаний доминирующим положением на рынке, картельные сговоры», — заявила Набиуллина.

Глава ЦБ не исключила, что какое-то время инфляция еще будет повышенной, но раскручивания инфляционной спирали пообещала не допустить.

«Конкретные цифры прогноза сейчас назвать весьма сложно. Инфляция в этом году и, скорее всего, в следующем году будет выше прежних оценок. ВВП в ближайшие кварталы снизится», — сообщила Набиуллина.

Новый макроэкономический прогноз Центробанк планирует представить на опорном заседании в апреле.

Ранее «Эксперт» писал, что Совет директоров Банка России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. На фоне изменившихся внешних условий резкое повышение ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен, сообщили в ЦБ. Регулятор отметил ужесточение условий банковского кредитования и допустил «существенное ослабление кредитной активности» в ближайшее время.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, пройдет 29 апреля.