Экспорт российской нефти увеличился в марте по сравнению с февралем

Эмбарго США на поставки энергоносителей из России опасно не само по себе, потому что США покупали российской нефти и нефтепродуктов совсем немного. Оно чревато большим неприятностями, потому что к нему по примеру Великобритании с Австралией могут присоединиться и другие страны. О том, что будет дальше, судить сейчас трудно, но, как сообщает OilPrice (ОР) со ссылкой на данные Petro-Logistics, компании, отслеживающей передвижения нефтяных танкеров, в марте экспорт российской нефти, перевозимой по морю, может превзойти февральский. По крайней мере, по состоянию на 17 марта он был больше, чем за тот же промежуток времени в последнем месяце зимы, главным образом, благодаря китайским и индийским покупателям. Правда, обращает внимание ОР, отдельным танкерам с нефтью трудно найти спотовых покупателей.
На данный момент рост мартовского экспорта по сравнению с февральским составил 350 тыс. бар./сутки. Всего же, утверждают в Petro-Logistics, за две с небольшим недели марта покупатели получали российской нефти и нефтепродуктов в среднем 3 млн и 2 млн с небольшим баррелей в сутки соответственно. Морской экспорт ряда нефтяных продуктов, включая мазут и вакуумный газойль, однако, снизился на 40%.
У российских нефтяников были проблемы с поисками покупателей еще до введения 8 марта президентом Байденом эмбарго на поставки энергоносителей из России.
«Мы заметили ряд кораблей, стоящих на якорях и, похоже, ждущих заказы,- подчеркнул директор Petro-Logistics Дэниель Гербер в разговоре с корреспондентом Reuters.- Мы также обратили внимание на то, что два танкера, отправившиеся было в путь, вернулись в порт и ждут заказов».
В Petro-Logistics также увидели первые признаки роста поставок российской нефти в Китай и Индию, которые впервые с ноября прошлого года купили нефть марки Urals, обычно уходящую в Европу. Аналитики и трейдеры считают однако, что рост импорта нефти из России Китаем и Индией все же не сможет перекрыть тех в основном европейских трейдеров, которые сейчас отказываются от российской нефти из опасений попасть под вторичные американские санкции или нанести своему имиджу непоправимый ущерб.
Между тем, сокращение поставок российской нефти, предупредило 16 марта Международное энергетическое агентство (IEA), может привести к очень сильному кризису на глобальном нефтяном рынке.