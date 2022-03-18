Экспорт российской нефти увеличился в марте по сравнению с февралем

Эмбарго США на поставки энергоносителей из России опасно не само по себе, потому что США покупали российской нефти и нефтепродуктов совсем немного. Оно чревато большим неприятностями, потому что к нему по примеру Великобритании с Австралией могут присоединиться и другие страны. О том, что будет дальше, судить сейчас трудно, но, как сообщает OilPrice (ОР) со ссылкой на данные Petro-Logistics, компании, отслеживающей передвижения нефтяных танкеров, в марте экспорт российской нефти, перевозимой по морю, может превзойти февральский. По крайней мере, по состоянию на 17 марта он был больше, чем за тот же промежуток времени в последнем месяце зимы, главным образом, благодаря китайским и индийским покупателям. Правда, обращает внимание ОР, отдельным танкерам с нефтью трудно найти спотовых покупателей.

На данный момент рост мартовского экспорта по сравнению с февральским составил 350 тыс. бар./сутки. Всего же, утверждают в Petro-Logistics, за две с небольшим недели марта покупатели получали российской нефти и нефтепродуктов в среднем 3 млн и 2 млн с небольшим баррелей в сутки соответственно. Морской экспорт ряда нефтяных продуктов, включая мазут и вакуумный газойль, однако, снизился на 40%.