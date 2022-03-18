Ограничение работы аэропортов на юге России продлено до 26 марта

Временное ограничение работы ряда воздушных гаваней на юге России продлено по решению авиационных властей РФ до следующей субботы, 26 марта.

Об этом сообщила пресс-служба ГК «Аэродинамика», управляющей аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи. «Продление закрытия аэропортов на юге России до 03:45 26 марта», — приводит «Интерфакс» сообщение ГК.

Уточняется, что аэровокзал города Сочи продолжает работать в штатном режиме как временный хаб. Для организации перевозки пассажиров авиакомпаниям также рекомендуется использовать аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило запрет на полеты в ряд аэропортов центральной части и юга России 24 февраля, после начала спецоперации РФ в Украине. Зона для полетов на юге России была признана небезопасной для гражданских воздушных лайнеров. Ограничение продлевалось несколько раз. Мера распространилась на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее «Эксперт» писал о том, что армянская авиакомпания FlyOne Armenia решила увеличить количество рейсов из Еревана в Москву и обратно. Теперь перелеты между столицами России и Армении станут ежедневными. Самолеты перевозчика будут вылетать из ереванского международного аэропорта «Звартноц» и прибывать во «Внуково».