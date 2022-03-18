Онищенко уверен, что Зеленский употребляет наркотики

Бывший главный санитарный врач страны, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, что украинский лидер Владимир Зеленский употребляет наркотики.

При этом, по мнению Онищенко, у главы «незалежной» сформировалась зависимость к запрещённым препаратам, передаёт РИА Новости.

«Как врач я хочу посочувствовать ему. Так как уже очевидно, что сегодня Зеленский глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь», – подчеркнул специалист.

При этом он считает, что для президента Украины непосильным испытанием стало то, что он возглавляет в такое время такое крупное государство.

Напомним, ещё в конце февраля президент РФ Владимир Путин назвал украинское руководство во главе с Зеленским «шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

