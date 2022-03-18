Платеж Минфина России поддержал американские акции

Ралли на медвежьих рынках умеют ставить в тупик аналитиков. По формальным признакам (падение на 20% от максимума) его в США в данный момент нет. Индексы Nasdaq Composite и Russell 2000 на днях выскочили из этой зоны, а Dow и S&P 500 еще в нее не заходили. И все же бурный рост на фоне начатого ФРС ужесточения денежно-кредитной политики заставил развести руками многих.

Главный инвестиционный стратег Leuthold Group Джим Полсен объяснял его в четверг чисто техническими факторами, а также тем, что ФРС, как ни крути, в целом оправдала ожидания рынка. «Это явно было похоже на продажу на слухах и покупку на новостях, — сообщил он агентству Bloomberg. – Тот факт, что ФРС заявила: ‘мы подняли ставки’, подобен сигналу к покупке после шести месяцев ожидания. Есть некоторое чувство облегчения, что ФРС в игре, и нам в каком-то смысле не нужно уже так сильно беспокоиться об этом вопросе».

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Но еще на днях, согласно опросу Bank of America, менеджеры глобальных фондов, под управлением которых находится $1 трлн считали, что смысл беспокоиться все же будет. 62% из них ждали стагфляции и едва ли одни лишь заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о силе экономики США способны были их радикально переубедить. У них по-прежнему есть веские основания полагать, что на этот раз ужесточением денежно-кредитной политики удастся замедлить экономику и даже вызвать рецессию – но никак не победить слишком высокую, имеющую к тому же не только монетарное происхождение, инфляцию.

Собственно, некоторые аналитики говорят об этом и не в будущем времени. В среду главный стратег Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глиссманн, например, заявлял, что экономика уже находится в стагфляции, объясняя клиентам, какими последствиями это грозит рынкам. (Если коротко, то это плохое время для ценных бумаг и неплохое для сырья). Разумеется, согласны с ним не все. Так, стратег JPMorgan Asset Management Габриэла Сантос в тот же день заявляла на CNBC: «Мы не думаем, что США вступают в период стагфляции».

Но уже сама возможность такой дискуссии вызывает сомнения в обоснованности роста акций. Как съязвила на Bloomberg Television со-директор Bridgewater Associates по инвестициям в области устойчивого развития Карен Карниол-Тамбур, рынки сейчас делают ставку на «магический сценарий». Они предполагают, что быстрый экономический рост продолжится, несмотря на то, что ФРС будет серьезно ужесточать денежно-кредитную политику в борьбе с высочайшей инфляцией. «Если вы посмотрите на историю, это выглядит довольно маловероятным», — заметила она.

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Как бы то ни было, четверг стал третьим подряд днем роста для S&P 500, прибавившего еще 1,23%. Это были для него лучшие три дня с 2020 года – по сравнению с закрытием понедельника индекс вырос на 8,2%.

Но начинался четверг падением акций на фоне очередных новостей с Украины. Котировки восстановились лишь после того как появились сведения о том, что JPMorgan Chase & Co. обработала средства, предназначенные для выплаты процентов по долларовым облигациям РФ и отправила деньги в Citigroup Inc. Ранее в четверг Минфин России заявил, что осуществил процентные платежи по двум выпускам еврооблигаций, номинированных в долларах. «Платежное поручение <…>, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено. <…> По результатам зачисления средств платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch) Минфин России проинформирует дополнительно».

Вероятность дефолта РФ несколько снизилась, что и стало главной «бычьей новостью» в США, если верить участникам рынка. И это тоже характеризует ситуацию. Рынок движется слухами, связанными с геополитикой, игнорируя или быстро забывая про все другое. И настоящий «вес» события (а платеж в $117 млн не может считаться чем-то небывало существенным ни для РФ, ни для американского рынка) теперь становится не слишком важен. Другое дело мрачная красота, яркость и будто бы открывающиеся перспективы.

Интересная история о том, что Россия не заплатит, а через 30 дней случится ее первый дефолт по облигациям в иностранной валюте за более чем 100 лет, тут хорошо подходила. Многие СМИ не упустили случая сообщить, что в прошлый раз такое случилось в 1918 году, когда «большевики отказались платить по царским долгам». Реже вспоминали про 1998-й год – там все же рубли были. А про огромный внешний долг СССР, по которому Россия расплатилась в одиночку, не вспомнил вообще никто. Оно и понятно – сюжет ожидался не тот.

