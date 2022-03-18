Предприниматели обсудили новые стратегии развития бизнеса в России

12 ведущих спикеров в сфере бизнеса рассказали, как развивать свое дело в условиях турбулентности, в каком направлении двигаться, как обойти ограничения, а также развеяли мифы о банковской платежной системе и поделились реальными мерами государственной поддержки МСП.

Организаторами форума выступили Школа Бизнеса Синергия и «ОПОРА РОССИИ».

Основные спикеры — Президент «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, Председатель правления Абсолют Банк Татьяна Ушкова, сооснователь платформы для бизнеса DigitalVED Анна Фомичева, управляющий ГК «Институт Тренинга - АРБ Про» Сергей Макшанов, основатель брендов «Лошадиная сила», «Аптека Горздрав» Темур Шакая, бизнес-лидер с 20-летним опытом Марина Починок и другие.

«Недавно мы с вами проснулись в совершенно другой реальности: новый пакет санкций, высокие курсы валют, иностранные компании уходят с рынка, освобождая целые ниши, происходит слом цепочек поставок, проблемы с платежами и многое другое. И со всеми проблемами бизнес остался один на один. Цель форума “Бизнес в России: новые возможности 2022” — дать предпринимателям конкретные решения, алгоритмы действий и ответы на самые острые вопросы. Главное сейчас для предпринимателей — не зацикливаться и не фокусироваться на одном сценарии ведения бизнеса, двигаться в разных направлениях, смотреть по сторонам и искать новые возможности», — выступил с приветственной речью исполнительный директор Школы Бизнеса Синергия и по совместительству модератор форума Александр Рагиня.

Малый и средний бизнес должен заниматься своими вопросами — перестраивать работу, находить поставщиков и покупателей. В связи с этим Правительство продлило «автоматом» на год значительное число лицензий, разрешений, которые заканчивали действие в этом году, по большинству видов деятельности. Более того, принято решение, которое было в том числе предложением «ОПОРЫ РОССИИ», о том, чтобы мораторий был наложен не только на плановые, но и на внеплановые проверки по всему бизнесу, кроме отдельных категорий высокой степени опасности. Это большой шаг навстречу бизнесу, как считает Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

«Минэкономразвития подготовило законопроект по инициативе бизнес-объединений, Корпорации МСП о радикальном снижении штрафов для малого бизнеса, о запрете штрафования при первой проверке, о недопустимости двойного штрафования юрлица и руководства компании. Он принят в первом чтении. Есть большая степень уверенности, что этот законопроект будет принят во втором и третьем чтениях уже в марте, поскольку это избавит малый бизнес от высоких штрафов. Запрет на плановые и внеплановые проверки, снижение в разы размера потенциально возможного штрафа — это большая экономия сил, времени и денег малого бизнеса», — комментирует Александр Калинин.

В текущей ситуации, по мнению Президента «ОПОРЫ РОССИИ», ключевым становится умение продавать: «Поэтому так важны сейчас учебные модули, которые разрабатывают Университет “Синергия”, “ОПОРА РОССИИ” и другие бизнес-школы. Они учат работать в текущих условиях и позволяют поделиться опытом, который накоплен другими предпринимателями».

На сегодняшний день малый и средний бизнес находится в условиях неопределенности, однако ему необходимо приспосабливаться к нынешним реалиям и понимать, как эффективно действовать дальше. Компании находятся под воздействием информационного шума, который зачастую обманчив. Так, председатель правления Абсолют Банк Татьяна Ушкова развеяла мифы о банковском секторе, опровергнув полное отключение Российской Федерации от SWIFT: «Более 300 банков в Российской Федерации работают без ограничений по переводам. Это банки, которые не попали под санкции. Банковская система делает все возможное, чтобы работать бесперебойно и обеспечить максимальный пользовательский комфорт».

Кроме этого, управляющий ГК «Институт Тренинга – АРБ ПРО» Сергей Макшанов рассказал о решениях для бизнеса в условиях высокой неопределенности, а также перечислил перспективные ниши для предпринимателей. По его словам, перед отечественными компаниями открываются большие перспективы после ухода ряда иностранных брендов из России.

«Российский рынок — самый маржинальный рынок в мире. Целый ряд игроков заявили о приостановке бизнеса в России не потому, что они решили следовать в общем фарватере этого крайне эмоционального инспирированного атмосферного явления, а потому, что в связи с логистическими разрывами резко ломается экономика компаний. Когда происходит такой сложносочиненный кризис (тут и политика, и остаточные явления COVID-19, и проблемы с логистикой, и ценовая инфляция), с рынка уходят слабые игроки. Не надо думать, что сейчас освободится половина рынка: объем высвобождающегося рынка не гигантский, но чувствительный. Для многих игроков это будет большим и интересным шансом. Мы нуждаемся в консолидированных усилиях с целью укрепить нашу экономику и подготовить её к тому, чтобы она смогла пройти этот бурный период и войти в следующий, где пейзаж, безусловно, будет для нас очень новым», — отметил Сергей Макшанов.

В нынешних условиях компании ждет переход управленческой команды в интенсивный режим работы: больше нельзя опираться на те модели, которые раньше работали, нужно быстро реагировать и принимать решения. Бизнес-лидер с 20-летним опытом Марина Починок рассказала о корпоративном управлении в режиме хаоса. «Сейчас как никогда необходима эффективность в управлении. Со времен пандемии мы живем в хаотическом домене, поэтому компаниям нужны единый источник информации, компетенции управления в режиме реального времени и различные сценарии развития компании для оперативного реагирования на внешние события. Для возвращения в стабильность и режим равновесия руководителям следует начать с сотрудников, чтобы все работали, как единый организм. Поэтому мотивируйте, коммуницируйте и разъясняйте (если вы принимаете какие-то решения, то объясняйте почему), вовлекайте и приобщайте своих подчиненных к общей проблеме и тогда вероятность возникновения кризисных ситуаций составит ноль процентов», — комментирует Марина Починок.

Несмотря на все происходящие события и сложности, которые возникли и еще будут возникать у МСП, нужно искать новые пути решения, выходить за рамки и зоны комфорта, стараться не подвергаться всеобщей панике и принимать смелые решения. Старайтесь адаптироваться к информационному потоку: не надо читать все новости подряд, выберите себе единый источник и оставайтесь всегда в центре событий.

Запись трансляции форума «Бизнес в России: новые возможности 2022» можно посмотреть по ссылке: https://synergy.online/app/broadcast/biznes-v-rossii-ugrozy-i-vozmozhnosti/