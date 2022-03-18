Прибалтика просит США об усилении военного присутствия

США должны усилить в странах Балтии противовоздушную оборону (ПВО), заявили главы комиссий по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы на слушаниях Хельсинкской комиссия Конгресса США.

По словам главы Комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, американцы понимают, что из-за событий на Украине изменилась оценка безопасности, и, похоже, Соединенные Штаты готовы внести еще больший вклад в безопасность Балтийского региона.

«Я верю, что в сотрудничестве с Соединенными Штатами и их союзниками мы сможем найти временные решения до тех пор, пока сами не сможем разработать систему противовоздушной обороны. Нам нужна противовоздушная оборона прямо сейчас, и мы хотим, чтобы системы противовоздушной обороны, доступные союзникам, были отправлены в страны Балтии», - заявил Михкельсон в ходе интервью эстонскому радиовещательному порталу ERR.

Россия начала военную операцию на Донбассе и в Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал своей целью защиту населения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины

