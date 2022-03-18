Путин: наши военные делают всё для сохранения жизни мирных граждан

Глава РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых заявил, что российские военные на Украине делают всё возможное для сохранения жизни мирных граждан.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, было продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины. В частности, президент РФ в очередной раз отметил, что наши вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан.

«В том числе организуются безопасные коридоры для выхода населения из городов в зоне боевых действий. Так, 17 марта в результате проводимой в Мариуполе гуманитарной операции обеспечена эвакуация около 43 тыс. человек», – заявил Путин.

Кроме того, в ходе общения с канцлером ФРГ, российский лидер обратил его внимание на ракетные обстрелы Донецка и Макеевки украинскими силовиками, а также на то, что эти военные преступления Запад проигнорировал.

В свою очередь в пресс-службе Кабмина Германии рассказали журналистам, что Шольц призвал Москву к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации на Украине.

«Почти часовая беседа была посвящена продолжающейся войне на Украине и усилиям по её прекращению. Шольц призвал президента Путина к скорейшему прекращению огня, улучшению гуманитарной ситуации и прогрессу в поиске дипломатического решения конфликта», – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что разговор Путина и Шольца состоялся по инициативе германской стороны.

