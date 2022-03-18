Президент РФ Владимир Путин выступил на митинге-концерте в «Лужниках», который посвящён воссоединению Крыма с Россией.

«Жители Крыма и Севастополя жили и живут на своей земле, – заявил глава государства. – Они хотели жить общей судьбой со своей исторической родиной, с Россией, они имели на это полное право и достигли своей цели. Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайним националистам. То, что тогда происходило на других территориях Украины и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение».

Кроме того, в своём выступлении Путин назвал главную цель операции России на Украине. По его словам, это избавить людей от геноцида.

«Мы знаем, что надо делать дальше, как делать дальше, за счет чего. И мы обязательно реализуем все намеченные планы. Наши ребята прикрывают друг друга, если надо, как родного брата от пули. Такого единения у нас не было давно. Мне приходят в голову слова из священного писания: "Нет больше любви, чем если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих"», – резюмировал президент России.

