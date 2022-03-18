Путин подписал указ о временном валютном регулировании

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования», сообщается на сайте Кремля. Документ дополняет меры, принятые в РФ 28 февраля, 1 и 5 марта, в ответ на введенные Западом санкции.

«Запретить до 31 декабря 2022 г. осуществление без получения разрешений Центрального банка Российской Федерации операций: а) по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента; б) по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности)», — говорится в указе.

Банк России также наделяется полномочиями определять размер операций в пользу нерезидентов, ограничивать суммы покупок валюты нерезидентами на внутреннем рынке РФ и выдавать разрешение экспортерам не продавать валютную выручку в размере 80%. Экспортеры также получили право уменьшать этот лимит на сумму погашения валютных долгов перед российскими банками.

Попавшие под санкции российские банки до 1 сентября смогут исполнять обязательства по валютным счетам юрлиц-нерезидентов в рублях, следует из президентского указа.

Ранее «Эксперт» писал, что вскоре после заморозки части международных резервов Банка России им введен «временный порядок операций с наличной валютой». Так, до 9 сентября 2022 года клиент банка может снять со своего валютного счета до $10 тыс. наличными, а остальное – в рублях по курсу на день выдачи. Граждане могут открывать и новые вклады в долларах и евро, но снять с них средства до окончания действия «временного порядка» можно будет только в рублях. Банки также не будут продавать наличную валюту гражданам.

