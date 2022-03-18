Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной на должность председателя Центробанка

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на пост председателя Центробанка, новость сообщает Telegram-канале Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже раздал поручения профильным комитетам по финансовому рынку вынести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы. Ожидается, что решение будет вынесено 21 марта. Согласно федеральному закону России «О Центральном банке», глава регулятора избирается сроком на пять лет большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. При этом кандидатура на этот пост должна быть представлена президентом не позднее, чем за три месяца до истечения полномочий нынешнего главы Центрального банка.

Набиуллина возглавляет Центральный банк с 24 июня 2013 года в 2017 году. Владимир Путин предложил продлить ее полномочия еще на пять лет, их срок истекает 24 марта 2022 года.

Эльвире Набиуллиной 58 лет. В 1986 году она окончила экономический факультет Московского государственного университета им. Ломоносова. В 2007 году она возглавила Министерство экономического развития и торговли, а в 2008 году - Министерство экономического развития. С мая 2012 по июнь 2013 года Набиуллина была помощником президента России.

